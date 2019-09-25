約翰遜會圖斯克　“脫歐”無突破

中評社北京9月25日電／英國首相鮑里斯·約翰遜23日在美國紐約出席聯合國大會期間會晤歐洲理事會主席唐納德·圖斯克，雙方沒有就英國脫離歐洲聯盟事宜取得突破。



圖斯克會晤後在社交媒體“推特”發文：“沒有突破，沒有破裂，沒有時間可浪費。”



英國“脫歐”期限目前定在10月31日。英歐仍未就現有“脫歐”協議中關聯北愛爾蘭邊界問題的“備份安排”彌合分歧。



英國天空新聞頻道報道，在圖斯克發“推文”以前，英國首相府一名發言人說，約翰遜利用會晤機會告知圖斯克，為了重新達成一份“脫歐”協議，“我們需要歐盟積極轉變、展現靈活”。



這名發言人告訴法新社記者，約翰遜向圖斯克強調，希望英國有協議“脫歐”。兩人還商討了“備份安排”的替代方案，包括英國政府上周向歐盟遞交的3份闡述英方替代方案設想的書面文件。約翰遜和圖斯克“同意今後數周保持聯絡”。



約翰遜先前在飛往紐約途中告訴隨行記者，不應對雙方在紐約取得突破的想法過於樂觀。儘管英歐就“脫歐”磋商取得相當大進展，但雙方立場“明顯仍有缺口”，談判“仍有難點”。



按照路透社的說法，在約翰遜表態新“脫歐”協議初現雛形、歐盟委員會主席讓－克洛德·容克表態雙方可能重達協議以後，外界重燃對英國有協議“脫歐”的希望。



然而，歐盟“脫歐”談判首席代表米歇爾·巴尼耶23日質疑達成協議的可能性，重申歐盟無法同意英國取消“備份安排”的要求。

