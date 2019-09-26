中評現場：訪閱兵村　直擊緊張訓練

徒步方隊正在緊張地訓練（中評社 林艶攝） 中評社北京9月26日電（記者 林艷）還有四天，世界矚目的70周年閱兵式將在北京天安門廣場隆重舉行。9月25日上午，中外媒體記者探訪了位於南口鎮閱兵村的徒步方隊訓練場，現場看到儀仗方隊和維和部隊正在烈日下進行緊張的訓練，聯合軍樂團也在忙著演練閱兵曲目。



這次閱兵59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模1.5萬人，是近幾次閱兵中規模最大的一次。昨天上午，車子抵達閱兵村訓練場，媒體記者們迫不及待地摁動快門拍下壯觀的訓練場景。三軍儀仗隊的男兵、女兵們背著步槍整齊地踢著正步，另一側是首次參加閱兵的維和部隊正在鏗鏘有力地喊著口號。雖然陽光曝曬，任汗珠滴落在臉頰上，他們依然保持軍姿一動不動。在後來的採訪中，有士兵告訴記者，保持軍姿2小時一動不動、40秒不眨眼是必練的動作，這樣的訓練每天長達8小時，每周5天。一直聽聞閱兵的訓練非常嚴格，包括隊伍的整齊、步幅的一致性等，中評社記者注意到負責每一列訓練的排面長腰上都配備著一把卷尺，隨時可以測量。看上去非常簡單的踢正步，既要踢出一致的步幅，又要踢出響亮的腳步聲，並非易事，訓練中一個月踢壞一雙靴子也是常有的事。



徒步方隊指揮部副指揮員劉士胥和媒體記者們介紹了徒步方隊的有關情況，他表示，徒步方隊在此次閱兵中既堅持歷次國慶閱兵的傳統特色，又凸顯中國軍隊深化改革帶來的嶄新特點；既反映人民軍隊的光輝歷程和偉大成就，又展現中國特色強軍之路的時代風采，主要有3個特點：一是參閱力量類型全。既有歷史上多次參閱的部隊，也有改革之後各軍兵種的代表，還有首次抽組參閱的方隊，全景呈現了改革強軍宏闊布局。二是參閱部隊聯合程度高。大部分方隊是多軍兵種聯合抽組，呈現出軍種聯合、上下結合、軍民融合的特點。三是參閱高級指揮員人數多。徒步方隊有很多高級指揮員參閱，充分展現了高級指揮員帶兵打仗、練兵打仗的使命擔當，體現了以身作則、以上率下的優良作風。



劉士胥說，閱兵既是閱人，更是育人。廣大官兵通過閱兵訓練，強固了崇尚榮譽、不辱使命的責任擔當，培塑了軍令如山、令行禁止的號令意識，錘煉了備戰打仗能力。



昂首挺胸、闊步向前、鏗鏘有力、自信從容，訓練場上留下了受閱士兵們的颯爽英姿。據介紹，參閱的人員都經過了非常嚴格的選拔過程，政治素質、身心素質和軍事素養都要符合要求。其中，身體條件好，體型協調、反應敏捷是基本的條件。徒步方隊隊員在身高上也有非常嚴格的標準，男性身高普遍在1.75米至1.85米之間；女性身高普遍在1.63米至1.75米之間。



在採訪中，很多的官兵都表示能夠參加這次的閱兵非常的激動。三軍儀仗隊的王建川在軍人父親的熏陶下，從小的夢想就是成為一名軍人。在這次閱兵中，他是儀仗隊的一名排頭兵。他表示，生活在和平年代，能夠參加這次的閱兵非常榮幸。參加閱兵不僅是一種責任榮譽，更是一種使命，在危險時刻隨時做好保護國家的準備。他也表示，充滿信心能夠圓滿完成此次閱兵的任務。



參觀完徒步方隊的訓練後，中外記者也來到了聯合軍樂團的訓練場，這是國慶當天最早接受檢閱、最遲結束檢閱的方隊，他們將在現場演奏50多首曲目，是歷次國慶活動中最多的一次。昨天上午，軍樂團現場為媒體記者演練了其中的5首。

