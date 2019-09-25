香港市民高唱國歌迎國慶

中評社北京9月25日電／24日下午1時，香港太古廣場大堂內歌聲嘹亮，紅旗招展。數百名香港市民自發聚集在這裡，參加“高唱國歌”快閃活動，表達對家國的濃濃深情和對香港恢復穩定的美好期待，共慶新中國成立70周年。



中午12時許，不少市民已經提前來到現場，顧女士就是其中一員。“我早上才知道這個活動，所以就從將軍澳趕過來了，我覺得香港需要這種充滿正能量的活動。”顧女士說。



商場大廳內不一會兒就滿是前來參加活動的市民，不少人倚靠在樓上的欄杆旁，揮舞著手中的國旗。



“祖國萬歲，香港加油”“撐警察，反暴力”，活動一開始，現場就響起了海嘯般的歡呼聲；紅色的橫幅拉起來，上面寫著“熱烈慶祝中華人民共和國成立70周年”；幾位市民還一起撐起五星紅旗和紫荊花旗。



歡呼和喝彩聲中，市民不約而同地唱起《義勇軍進行曲》，莊嚴的歌聲響徹大廳。許多路過的行人紛紛加入，合唱隊伍不斷壯大，歌聲愈發洪亮。



31歲的陳先生是一名金融從業者，中午利用休息時間從港島東趕來這裡。“之前看到有市民因為唱國歌被打，我非常氣憤。今天，我們唱響國歌，就是要讓世界知道香港市民對祖國的熱愛。”



市民們拿出印有國旗圖案的心形貼紙，貼在臉上和胸前；許多人不停揮舞著手中的國旗，放聲歌唱；沒有攜帶國旗的市民用手機屏幕顯示出國旗的圖案，高高舉起，組成陣列。



“我們就是要發出自己的聲音，希望大家能夠在活動的鼓舞下更加堅定止暴制亂的決心，讓社會早點恢復平靜。”來參加活動的彭女士說，好端端的香港被暴徒肆意破壞，市民們非常痛心。

