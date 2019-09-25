王毅會見西班牙外交大臣博雷利

中評社北京9月25日電／當地時間9月24日，國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間會見西班牙外交大臣博雷利。



王毅祝賀博雷利被提名為新任歐盟外交與安全政策高級代表。王毅表示，當前中西關係發展勢頭良好，雙方正積極落實習近平主席去年訪西重要成果。中方願同西方繼續加強交往，推動各領域合作取得新的進展。歐洲是多極化世界中的重要力量。中方始終從戰略高度重視歐洲的地位和作用，一貫支持歐洲一體化進程，支持歐洲在國際事務中發揮更重要作用。中歐之間不存在根本利益衝突，合作遠大於競爭，共識也遠多於分歧。雙方在維護多邊主義和開放型經濟、反對保護主義和單邊主義等方面擁有廣泛共識和共同利益。中國對歐政策具有連續性和穩定性，希望歐盟也能奉行更加積極的對華政策。中方願同新一屆歐盟機構加強溝通、增進互信，加快推進並如期完成中歐投資協定談判，早日開啟中歐自貿進程，推動各領域務實合作提質升級，在深化中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係方面邁出更加扎實的步伐。希望歐方全面客觀看待中國的發展，繼續保持貿易和投資市場開放，為中國企業赴歐投資提供公正環境。



博雷利表示，去年習近平主席對西班牙進行了歷史性訪問，對兩國關係起到有力引領作用。我很高興代表西班牙參加第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，願為促進西中、歐中關係更好發展發揮積極作用。西班牙尊重中國在涉及主權、安全等核心利益問題上的立場，反對保護主義，反對貿易戰，不支持對高科技企業進行無理限制。中國已成為科技大國，西方國家不能無視甚至阻擋中國科技力量發展，而應更好與中國企業開展合作。希望歐中雙方在和平解決地區熱點問題、加強對非合作方面進行更密切溝通協調。



（來源：新華網）