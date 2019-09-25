趙少康將控告李登輝、劉泰英涉背信

中廣董事長趙少康接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）不當黨產會處理委員會24日認定中廣為中國國民黨附隨組織，向中廣追徵新台幣77億元不動產處分之不當利得。中廣董事長趙少康今天下午召開記者會，強調此案的核心，中廣帝寶土地出售案國國民黨前主席李登輝、前投管會主委劉泰英任內決定。趙也拿出李、劉兩人簽名出售的文件表示，既然黨產條例溯及既往，追究對象也該溯及既往，不該只找中廣，也要找李、劉負起責任。



中廣原為國民黨黨產，2005年由於黨政軍退出媒體的政策，國民黨將持有的中廣股權移轉給中國時報集團的控股公司“榮麗投資公司”，2006年榮麗投資公司將中廣的媒體事業部門賣給前飛碟電台董事長趙少康，趙少康出任中廣董事長。



趙少康今天下午在中廣大樓一樓召開記者會，並提出律師已擬好的刑事訴訟狀，強調將正式提告李登輝和劉泰英因為使中廣損失利益，而有違反背信罪之嫌。



趙少康表示，中廣昔日最重要土地資產就是位於台北市仁愛路的帝寶土地，是李登輝、劉泰英任內決定出售。劉主導以新台幣88億元出售給中央投資公司（黨營），再由中投以90億轉手賣給宏盛建設，宏盛事後捐2.9億給李登輝的台綜院，這中間怎麼五鬼搬運，透過訴訟可以更清楚讓大家知道。



趙少康也提到，後來劉泰英將賣帝寶土地的錢，主導買了松江跟林森兩棟大樓，但都買太貴不符合市場價格，多付給建商新台幣24億，這中間有沒有圖利？五鬼搬運？很明顯，當然目前我們拿不到建商的證據，這很明顯劉讓中廣多花了24億元。



趙少康並指，其中新台幣24億投資也是劉泰英主導，投資到很多奇怪行業，幾乎都血本無歸，這也是利益輸送，那麼多公司劉怎麼投這幾間？劉送掉這些利益還沒有責任 ，現在卻追究中廣，這不是很荒謬嗎？



趙少康強調，昨天黨產會說，我們如果有證據說錢是國民黨拿去，他們會追。那現在我們拿出，當時帝寶土地售出的時候，就是李登輝、劉泰英決定，不是中廣決定，這部分黨產會必須去追。