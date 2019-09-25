中評關注：雙十晚會　青天白日旗成配角

雙十晚會記者會在桃園市府舉行，全場只看到六面青天白日旗，主角變配角。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月25日電（記者 黃文杰）民進黨蔡政府上台，把每年俗稱“僑胞之夜”的雙十晚會，做了大幅度改變，今年首度移師桃園高鐵站前廣場，目標號召十萬人參與，結果不是十萬“歸國僑胞”，而是十萬桃園鄉親，共襄盛舉。



身為晚會場地主人的民進黨桃園市長鄭文燦，在記者會提到，希望自世界各地返台的僑胞看到桃園的熱情、多元跟溫暖。晚會除了演唱桃園女兒鳳飛飛的歌曲，也有台語經典曲目、群星會時代及流行歌手，可說是老、中、青三代跨族群多元展現，“這正是台灣的特色”。



雙十慶典籌備主任委員也是“立法院長”蘇嘉全進一步說，把參加的主要對象放寬，把“僑胞之夜”改成“國慶晚會”，讓這場熱鬧的晚會，除了歡迎僑胞回來，也邀請鄉親同樂，共同參與這場國家最重要慶典。



這就是民進黨主導的“去中華民國化”策略，現階段不能宣佈獨立，還是“中華民國”“憲法”底下，選出的“總統”蔡英文、“立法院長”蘇嘉全及桃園市長鄭文燦。



配合一年一度雙十慶典來臨，開始籌劃系列活動，還是沿用以往相關慶典規模，只是“生日趴”的主角，看不到青天白日旗，頂多在電腦大螢幕右下角，忽然出現，忽然消失。



雙十晚會記者會，全場只看到六面青天白日旗，左右各三面，淪為布幕之一，“中華民國”四個字，在LOGO等大型看板也找不到，反倒是“台灣”兩字大大標示。



當主辦單位開心宣布，努力讓桃園雙十晚會“擠爆”，目標人數是十萬人，蘇嘉全還“虧”鄭文燦要達標，不然要請“僑委會”控制預算。



對於“邦交”國剩下十五個，數量還會繼續往下探底，執政的民進黨也不擔心，蘇嘉全還自豪說，“有107個國家的國會議員肯定台灣自由民主，承認台灣是‘主權國家’”。

民進黨沒有說的是，以往雙十節的前一晚，“僑胞之夜”可以看到四海歡騰熱烈慶祝，向“中華民國”說生日快樂，接下來很快要看到，向“台灣”說生日快樂。