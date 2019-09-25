韓國瑜舉辦施政亮點說明會　綠議員好奇旁聽

韓國瑜致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜下午在高雄市議會舉辦施政亮點說明會，更要安排三個地點進行實地考察，兩個小時就安排四個行程，十分緊湊，不僅國民黨團議員多數到場參加，民進黨團議員也感到好奇到場旁聽簡報。



韓國瑜下午2時在高雄市議會簡報室進行施政亮點說明，之後陸續前往鹽埕區的城市商旅真愛館頂樓觀景台視察愛情摩天輪招商基地，再前往成功國小訪視雙語教育推動成果，最後則是前往大順三路視察路平專案工程。



韓國瑜兩個小時要跑四個行程，時間上相當緊湊，韓也提早到場進行準備，並準時開始進行致詞，研考會主委李銘義簡報中以路平、觀光、農漁產品外銷、招商引資、防洪治水、對抗空汙、行政簡化、防毒、雙語教學等來做報告。



韓國瑜致詞提到，這三個考察點是特別提出來，希望讓市議員前往了解，尤其愛情摩天輪招商會有31家廠商有興趣，財政困難下仍進行中英文雙語，希望第四年就能全面實行，未來每一條道路則會公告清楚到市民了解路平施工順序。



除了國民黨團多數議員到場外，民進黨團總召韓賜村、議員邱俊憲、議員黃文益也到場旁聽。



聆聽簡報10分鐘後，韓國瑜隨即跟著國民黨團一起搭上高雄市議會準備的小巴，進行接下來的市政考察。