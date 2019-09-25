沈富雄：朱韓角色對調　保證選情逆轉

韓國瑜民調下滑，沈富雄建議改為朱韓配，朱立倫為正、韓國瑜為副，保證選情一夕豬羊變色。（沈富雄臉書） 中評社台北9月25日電／國民黨去年九合一選舉贏下15個縣市，前景看好，未料黨內面臨分裂危機，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜民調逐漸走下坡。前民進黨“立委”沈富雄今天在臉書表示，韓市長尤其是韓粉們極力想找朱立倫當救兵而不可得。其實韓只要心念一轉，坦誠告訴朱立倫“我實在背負不起一人拖累全黨的罪名，讓我們角色對調，你正我副，一起讓小英下架！”，保證選情一夕豬羊變色。



沈富雄臉書全文如下：



一人救天下



上週五，李永萍在節目裡罵我是“全國韓黑第一人”，我大怒。因為我現在是“全國國粉第一人”，國民黨的“國”，不是韓國瑜的“國”。



我為國民黨感到不忍與不捨，一盤明明會贏的棋，眼看就要全盤輸輸去。由“一人救全黨”到“全黨靠一人”，最後到今天的“一人害全黨”。



韓市長尤其是韓粉們極力想找朱立倫當救兵而不可得。其實，韓只要心念一轉，坦誠告訴朱：小老弟，請幫老大哥一個忙，我實在背負不起一人拖累全黨的罪名，讓我們角色對調，你正我副，一起讓小英下架！



只要韓一開口、朱一點頭，不必三顧朱廬，一顧即可，保證選情一夕豬羊變色，小英皮皮趖，韓立即由可笑、可憎、可嘆變為大仁、大智、大勇！



我今年出手，諸事不順，但我從不後悔，挫折時間不會超過半小時：



我挺賴清德，賴輸了。



我挺郭台銘，郭輸了，而且退了。



如今，我只剩下兩個任務：



（一）大聲疾呼“朱韓配”！



（二）全力擦亮民眾黨的不分區“立委”名單。



看倌們也許滿頭霧水，不知我這把年紀究竟所為何來？有人甚至詛咒我回家含飴弄孫、要我去美國終老，甚至要我隨史明去天堂報到。



我只是以我的餘年，盡我的餘力，想辦法在藍、綠、白的三個籃子裡，把爛蘋果變得可口一些，讓它們勉強可以下嚥。



不時奮起，青天可鑒。