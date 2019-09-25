黃國昌揭府諮議一人購37條菸　府：個人行為

林家如（左）與張惇涵（右）公布蔡英文論文原稿。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠）時代力量“立委”黃國昌25日爆料，他曾要求華航說明網路預購的41條菸到底是誰預購的？但華航遲遲未表示。黃今再出示資料，指華航後台的網購系統有一名叫“林家如”的人訂購了37條菸，他並追問誰是林家如？經查林家如屬政務任用，掛諮議，目前在“總統府”發言人室服務，前幾天府方公布蔡英文論文原稿時，林家如戴上手套幫忙展示論文原稿。府方日前強調，私菸案“並沒有政務或機要人員涉入。”卻被黃國昌踢爆。



對此，“總統府”下午表示，根據檢方調查，機上進行免稅菸品購買者共有18人，這些人無論是媒體記者及工作人員，屬於個人消費行為，若有違反規定，由相關單位認定，並依規定進行行政裁罰。



“立法院”交通委員會今日邀請“交通部”、中華航空、“國安局”、“調查局”、“關務署”等單位，進行“總統”專機免稅燕案調查、懲處及後續改善作為”專題報告，黃國昌爆料，有33條私菸被扣在華膳倉庫，日前卻被華航員工私運出去，有些昨被檢調於華膳員工的家中查扣，痛批政府“到底有沒有徹查”。



黃國昌指出，華航接受網路預購的9274條免稅菸，9200條是“國安局”人員吳宗憲的，其餘74條有33條是華航員工黃湘媚的，41條裡面，有37條是由華航員工林家如訂購。



黃國昌詢問在場官員，有沒有人知道林家如是誰，華航、“國安局”、“調查局”、“關務署”等單位皆回答不認識，黃暴怒反問：“沒人認識她，到底有沒有人在查（案）啊？”



府方說，有關情形，屬個人機上免稅品購買，台北地檢署已於8月23日正式說明未涉刑責。



府方表示，航班上免稅品購買，與檢方偵查中私菸案無關。



“總統府”7月26日及30日舉行記者會時，“總統府”發言人黃重諺曾指出，根據內部政風單位調查，確認有79人購買8074條菸；其中手筆最大的一人就購買了上千條。但黃當時重申，“並沒有政務或機要人員涉入。”