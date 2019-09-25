美媒揭特朗普扣軍援　向烏克蘭總統施壓

中評社香港9月25日電／美國總統特朗普被指在電話中施壓烏克蘭總統調查民主黨政敵拜登之子，這宗醜聞又有新發展。據三名美政府高層官員透露，特朗普在通話前至少一周，要白宮代理幕僚長先扣住近四億美元的對烏軍援。



《華盛頓郵報》引述匿名官員稱，白宮管理及預算局（OMB）官員們在七月中一場跨部會會議上，向國務院與五角大樓傳達特朗普的命令，並解釋總統對軍援有“疑慮”，想了解這筆錢是否有必要花。行政部門官員則受命告訴國會議員，軍援烏克蘭因“跨部會程序”展延，但未告訴議員們進一步訊息。這一耽擱將近兩個月，白宮是在九月十一日晚間才發放這筆援烏款項。



星島日報援引報道，特朗普下令扣住對烏軍援，是在他七月二十五日與烏克蘭新任總統澤連斯基通話的前一周。此舉進一步引發外界對特朗普動機的質疑，也加劇國會懷疑特朗普將軍援當做向烏國索取政敵黑材料的籌碼。民主黨聯邦參議員墨菲九月初訪問烏克蘭時曾與澤連斯基交談，他周一表示，澤連斯基當時與他會面時，直接表達對於“因不願調查拜登家族導致援助被特朗普所砍”一事的關切。



特朗普日前雖然承認自己曾與澤連斯基提及拜登父子，但沒有證實是否在電話中八度要求對方與自己的私人律師朱利安尼合作，調查拜登兒子亨特出任烏克蘭天然氣公司Burisma Holdings董事期間是否涉貪。七位擁有軍事與國安背景的新科民主黨眾議員，過去一向不願對特朗普發動彈劾，如今也在媒體投書上發表強烈文字，說“若相關指控屬實，我們相信這些舉動已構成發動彈劾”。

