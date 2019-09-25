認定中廣為附隨組織　藍批黨產會是輔選機構

國民黨中央黨部大樓。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）針對“行政院”不當黨產處理委員會昨認定中廣公司為中國國民黨附隨組織，並追徵新台幣77億餘元，國民黨行管會今天回應表示，目前適逢2020大選，黨產會此時的動作最終目的，不就是為了讓中廣董事長趙少康有所顧忌，從而消滅所有反對蔡政府之聲音，確保民進黨再度連任嗎？黨產會打著“正義”之旗號，惟其三年多來之一切作為，只是民進黨政府用來清算對手之工具，如同民進黨之輔選機構。



國民黨也說，之前該黨於黨產會就“中影接收自日產等三間戲院土地及中廣案”召開預備聽證時，即向媒體提出華夏公司出售該土地予宏盛建設時，有2億9千萬元資金流向台綜院，當時核准該交易案的人為前黨主席李登輝，李登輝亦曾任台綜院董事長。



國民黨質疑，若按黨產會針對中廣公司所作之行政處分而言，台綜院是否也該一併處理？為何黨產會至今仍未就台綜院召開過聽證會？



國民黨表示，該黨多次於黨產會所舉辦之聽證會即已備妥事證清楚說明轉帳取得日產係依“國防最高委員會”第185次會議決議：“本黨所辦之新聞、出版、電影、廣播等事業依法接收之敵偽產業。業由事業主管機構估值擬准以該機構之戰時損失由黨部併案向政府結算轉帳”，作為對本黨之戰爭損失賠償。



國民黨指出，上述財產除經估算後於1946年提報“立法院”審議外並經“國防最高委員會”第227次會議討論事項第27案、追加35年度歲出歲入預算案，決議通過，一切依法有據。



國民黨表示，中廣公司於2006年10月出售，當時共有三組人馬出價（其中包含余建新、高育仁），而趙少康出價57億元（廣播事業：10億元、非廣播事業：47億元），為三組人馬中出價最高者，是以，並無“非以相當對價轉讓”之情事，黨產會明知此事，卻仍以行政處分認定中廣公司為本黨之附隨組織，其政治意圖昭然若揭。