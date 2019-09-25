兩幅越南名畫疑為贋品　蘇富比拍賣行悄悄撤下

中評社北京9月25日電／ 蘇富比拍賣行近年來多次拍賣越南畫家的作品。不過這一次，它似乎犯了大錯。據越南《青年報》9月23日報道，蘇富比擬於10月初拍賣的兩幅越南名畫疑為贋品，已經被悄悄撤下。



香港蘇富比原定於10月5日和6日分別拍賣越南畫家蘇玉雲的名畫《信件》（The Letter）和陳文謹的畫作《休息的女士》（Resting Ladies）。根據原計劃，前者開價在10.1萬美元到19.1萬美元之間（約合人民幣71.9萬元到135.9萬元），後者則在7600美元到1.1萬美元間（約合人民幣5.4萬元到7.8萬元）。



在拍賣消息傳到越南後，越南國家美術館館長阮安明告訴當地媒體，他對這兩幅待拍的畫作存疑，並且能提供可用於證明其真偽的全部證據和文件。



阮安明透露，越南國家美術館在20世紀60年代買下了這兩幅畫的真跡，並且一直保存在館中。



一些經驗豐富的越南畫家和研究人員也持類似觀點。研究人員範隆認為，蘇富比計劃拍賣的這兩幅畫中人物的身體和背景沒有蘇玉雲和陳文謹畫作中常見的“靈魂”和優雅。



面對越南繪畫界的質疑，蘇富比近日悄悄將這兩幅畫從拍賣名單中删除。



這不是蘇富比第一次面對此類質疑了。早在2017年4月2日，該拍賣行以117.208萬美元（約合人民幣834萬元）的高價拍賣了越南畫家黎譜的名畫《家庭生活》（Family Life），創下越南畫作拍賣最高紀錄。然而，這幅畫也被懷疑是贋品。



（來源：中國日報網）