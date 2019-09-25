觀察：關稅威脅依舊壓在美國消費者心頭

中評社香港9月25日電／近期多項調查顯示，關稅威脅持續對美國消費者信心造成不利影響，給消費這一美國經濟“主引擎”帶來更多阻力。美國學界與投資界人士認為，經貿摩擦如果加劇，將進一步削弱消費者信心和美國經濟增長前景。



新華社報道，世界大型企業研究會24日公佈的數據顯示，9月美國消費者信心指數不及市場預期，降至125.1，為近3個月來最低點。其中，反映當前狀況和未來預期的信心指數都環比下跌。



該機構經濟指標部門主任琳恩·佛朗哥表示，8月底貿易和關稅緊張局勢升級令美國消費者不安，消費者對當前狀況不樂觀，對短期前景的信心也有所減弱。



美國密歇根大學定期開展的消費者信心調查也印證了上述觀點。調查負責人、密歇根大學經濟學教授理查德·柯廷日前表示，38%的消費者自發提及關稅給美國經濟帶來的負面影響，這個比例是一年半來的新高。



萬神殿宏觀經濟學研究公司首席經濟學家伊恩·謝潑德森也表示，此次消費者信心下滑，消費品面臨的關稅威脅可能是“罪魁禍首”。

個人消費支出佔美國經濟總量的七成，是拉動美國經濟增長的“主引擎”，也是保持美國市場信心穩定的關鍵支柱。美國普蘭特·莫蘭金融諮詢公司首席投資官吉姆·貝爾德表示，企業投資和貿易目前都對美國經濟構成壓力，在這個時期，消費支出的重要性“怎麼強調都不為過”。