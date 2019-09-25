特朗普陷“電話門”　眾議院啟動彈劾調查

9月24日，在美國華盛頓國會山，美國國會眾議長佩洛西前往辦公室。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月25日電／美國國會眾議長佩洛西24日宣布，眾議院就總統特朗普近期“電話門”對其啟動彈劾調查。特朗普對此表示，彈劾調查是對他的政治迫害和“騷擾”。



綜合美國媒體近期報道，一名美國情報界人士日前檢舉特朗普今年7月在與烏克蘭總統澤連斯基通話中，以向烏方提供軍事援助為籌碼，施壓對方對美國前副總統、民主黨總統競選人拜登及其兒子亨特進行調查。

