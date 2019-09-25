王毅在美國四團體晚餐會上發表演講

中評社北京9月25日電／當地時間9月24日，國務委員兼外長王毅在美國紐約出席美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國全國商會和美國對外關係委員會聯合舉辦的晚餐會，並發表題為《登高望遠，不惑前行》的主旨演講。



王毅表示，今年是中美建交40周年。40年來，中美關係歷經各種風雨，取得的巨大發展超出所有人的想象。當前，中美關係又再次來到十字路口。下一個40年中美關係向何處去？作出這樣重大的判斷和選擇時，應當端起歷史的望遠鏡，從中美關係四十年風雨歷程中尋找啟示和指引。



首先，互利合作是唯一選擇，中美雙方誰也沒占誰便宜。40年來，兩國從彼此合作中都獲得了巨大收益。通過優勢互補、互利合作，美國經濟實現了快速增長，美國家庭大幅降低了生活成本，美國企業更獲取了豐厚利潤。中美貿易摩擦一年多來，雙方都遭受了不應有的損失。加征關稅提高了美國企業生產成本、抬升了美國國內物價、消耗了美國經濟的增長潛力，美國企業、農民、消費者都已切身感受到越來越明顯的壓力。事實說明，中美合作才能造福兩國、惠及世界，摩擦只會兩敗俱傷、全球受害。



第二，開放融合是正確方向，中美雙方誰也離不開誰。中美兩國已經互相成為最重要的貿易夥伴和投資對象國，產業鏈、供應鏈和價值鏈深度聯接的利益共同體。對於兩個經濟規模如此龐大、相互依存如此深厚的國家，要彼此“脫鈎”和“關門”，是天方夜譚，既不理智，也不現實。中國經濟已不是小池塘，而是一片寬廣的大海，擁有全球規模最大、增長最快的中等收入群體，是全球最主要且最具潛力的市場。如果與中國“脫鈎”，那就意味著與機遇脫鈎，與未來脫鈎。中國正在不斷擴大對包括美國在內所有國家的開放，同時也希望美國對中國敞開大門，減少各種不合理的限制。



第三，衝突對抗沒有出路，中美雙方誰也改變不了誰。中美兩國歷史文化、社會制度、發展道路、現實國情不同，存在分歧和摩擦在所難免，關鍵是如何正確認識、穩妥處理。國與國之間的差異和不同不應成為阻擋雙方交流的鴻溝，而應成為相互借鑒、彼此促進的動力。美方試圖按照自己的意願改造別人的想法從一開始就是錯誤的，更是不可能實現的。歷史的教訓值得記取，美方應該避免再次選錯對手進行一場錯誤的對抗。

