國民黨今處理郭黨籍　郭董交代發言人這樣說

郭台銘發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北 9月25日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘將於這周六舉行粉絲見面會，網路上謠傳中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜將會不請自來。對此，郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，進場一定要掃QR CODE，韓在第一關就沒資格。至於中國國民黨今天下午處理郭黨籍問題，蔡沁瑜特別說郭有交代，要向大家說今天是他創業這麼久、工作數10年來第一次在平常日邀請朋友去打球，因為無黨一身輕。



郭台銘將於周六舉行粉絲見面會，限額1000名，在郭台銘粉絲社群謠傳韓國瑜可能不請自來，蔡沁瑜25日在台北市內湖區接受媒體訪問時表示，一直聽到這樣風聲，也有聽到可能有偽裝郭粉者前往很多傳聞都有，不過並不是很擔心，因為進場一定要掃QR CODE不然進不來，韓在第一關就比較沒有資格，且見面也不需要透過這種形式，把見面會的時間留給粉絲比較好。



談及韓、郭是否聯繫上，蔡沁瑜則說，她必須要澄清到現在都還沒有，也曾表達要聯絡她可代為轉達，但她也沒接到電話、沒有收到任何訊息。韓國瑜蠻忙碌，要直播、選舉還有市政，還是把心力放在這邊就好，一切順其自然。



至於國民黨25日中常會可能處理郭台銘，蔡沁瑜在媒體問詢問下主動補充，還稱“老闆有交代”，要特別跟大家說，他創業這麼久、工作數十年，第一次平常日邀請朋友去打球，因為無黨一身輕，國民黨已經要完成退黨程序，相當開心。