葉匡時：美中貿易戰靠哪邊？台灣的難題

高雄市副市長葉匡時出席中經院首次在高雄舉辦的財經研討會。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月25日電（記者 高易伸）高雄市副市長葉匡時今日出席中華經濟研究院舉辦的“美中經濟對抗影響與因應”論壇時指出，美中貿易大戰是國民政府到台灣之後，最艱鉅、最難選擇的時刻，“台灣要當美國棋子、中國大陸棋子，還是雙方都搶不到的棋子？讓我們處在一個相對安全的環境，端看我們自己的智慧。



中華經濟研究院是台灣重要財經智庫，今首次移師高雄舉行財經研討會，中經院院長陳思寬、中經院大陸經濟研究所所長劉孟俊、中經院WTO及RTA中心副執行長李淳與會主講。高雄市副市長葉匡時、經發局長符和中、財政局長李樑堅等也應邀參加，共有上百人出席。



葉匡時表示，今天的演講吸引很多企業界朋友前來聆聽，很重要的原因在於大家對美中貿易大戰非常徬徨，當中具有很多不確定。美中雖說是貿易戰，但背後涉及兩強的科技戰，也涉及美中在國際政治的戰略。



葉匡時認為，台灣剛好尷尬地夾在美中之間，如果與美國綁在一起，跟中國大陸脫鉤事實上是做不到的。台灣有太多台商、企業跟大陸有供應、生產合作與經營的關係；如果完全不甩美國，只跟大陸親近那也是不可能。在地理上台灣雖然靠近大陸，但在國際戰略上台灣又是美國重要的盟邦。



葉匡時說，美中貿易大戰對台商、對政治人物都造成非常大、非常困難的著力，現在是國民政府到台灣以來最艱鉅、最難選擇得時刻。