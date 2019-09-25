王柯都在爭取親民黨門票　蔡正元解盤

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電／鴻海集團創辦人郭台銘放棄連署參加2020大選，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的動向備受外界關注。國民黨前“立委”蔡正元25日接受電台節目專訪指出，台北市長柯文哲現在仍在爭取（親民黨政黨推薦）門票。



蔡正元今天接受電台節目《POP搶先爆》主持人邱明玉專訪時表示，目前親民黨握有的2020大選推薦門票，前“立法院長”王金平、柯文哲都想要爭取，若親民黨主席宋楚瑜用這張做為談判籌碼，就可以在政壇上構成更強而有力的第三勢力，但他判斷，這還在談判過程，宋楚瑜仍在打算盤，“現在麻將有3個人在打，最後誰要服，目前還不清楚。”



蔡正元說，王金平對親民黨比較沒有傷害，反而柯文哲現在的政治力道比宋楚瑜大，若親民黨跟柯的台灣民眾黨合作，親民黨的區域“立委”就別想要有人能選。



蔡正元指出，柯文哲當初組民眾黨的用意，就是認為郭台銘會出來選，但後來被郭丟包，使得柯文哲要選“總統”時，得面對的風險是，若柯自身要去連署只獲得28萬份連署，在2020大選選戰一定馬上被淘汰，因為人家一定會灌膨風說“你柯文哲如果沒有100萬份連署，回家睡覺吧！”，可是要拿100萬分連署，比要拿100萬張選票還難，這對柯文哲是很傷腦筋的事情，因此對柯來說，去連署獲得的數字就會傳達出很強的政治效應，所以不宜去冒這種風險。



至於柯文哲身為黨主席，還能去拿別人政黨的2020大選選舉門票嗎？蔡正元認為，小黨求生存發展，選民是可以諒解的。



被問到柯文哲還是有參選2020的可能？蔡正元表示，不只是可能，而是柯文哲現在正在爭取，“讓大家有談話的話題，茶餘飯後不會太無聊，就是柯文哲存在很大的意義。”