張藝謀擔任國慶聯歡活動總導演

25日下午，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉行第二場集體採訪。（來源：大公網） 中評社北京9月25日電／國慶聯歡活動指揮部25日下午在慶祝中華人民共和國成立70周年第二場集體採訪中透露，聯歡活動將於10月1日晚8時在天安門廣場舉行，總時長90分鐘。整個聯歡活動由主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演四個功能表演區組成，各個表演區塊既獨立成篇、各具特色，又相互交融、渾然一體。聯歡活動主創團隊方面，將由張藝謀擔任總導演。



聯歡活動指揮部介紹，主題表演區設在金水橋南端的長安街上，3290名聯歡群眾將通過手持光影屏和表演道具進行組圖、立體呈現，分《紅旗頌》《我們走在大路上》《在希望的田野上》《領航新時代》四個章節，藝術化表現中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。



值得一提的是，9月21日下午至23日凌晨，北京天安門地區和長安街沿線舉行了國慶70周年慶祝活動第三次全流程演練，首次燃放煙花的精彩瞬間刷屏網絡。聯歡活動指揮部稱，煙花表演重在渲染節日氣氛，營造歡樂場景。通過高空、中空、低空煙花燃放和特殊煙花裝置表演，分波次、多新意地展現煙花藝術的魅力，並配合聯歡活動，形成地空一體的絢麗場景。



（來源：大公網）