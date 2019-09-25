啟動彈劾調查　民主黨：電話門嚴重性人人懂

中評社香港9月25日電／美國聯邦眾議院議長佩洛西等民主黨人曾亟欲避免彈劾特朗普，如今卻啟動彈劾調查。他們認為，比起晦暗不明的通俄案，特朗普這回引發的爭議是公眾眼中總統行為不端的鮮明案例。



特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基的“電話門”才爆發不到一週，佩洛西就決定對特朗普啟動彈劾調查的原因是什麼？



這可歸因於一個基本事實：他們認為，針對特朗普的最新指控淺顯易懂且事關重大，足以讓暈頭轉向的公眾搞清楚錯綜複雜的情節。



“紐約時報”（NYT）報道，民主黨人認為，相較於特別檢察官穆勒對俄羅斯干預美國2016年大選和特朗普可能妨害司法的調查報告含糊不清，“電話門”案情簡單明瞭。



案發後，特朗普拒絕依法向國會提供有關情報圈官員的“吹哨者揭弊”申訴細節，且可能把美方軍事援助當成籌碼，施壓外國政府對自己的政敵展開調查，成為公眾眼中總統明顯涉及不法的案例。



民主黨人認為，這類行為的嚴重性，足以讓許多原本對彈劾總統不感興趣的美國人意識到眾院有必要採取行動。



中央社援引報道，佛蒙特州民主黨聯邦眾議員、情報委員會成員威爾希談到特朗普面臨的最新指控時說，“情況已有所轉變”，民主黨支持啟動彈劾調查的呼聲也節節高升。“這讓每個人都能輕易理解這是大膽且不當的舉措”。



除此之外，另一個原因是，總統被控向處境艱難的盟邦施壓以尋求政治協助，為立場較溫和的民主黨人打開了大門，證明尋求彈劾總統是正當的決定，儘管特朗普在他們的選區相對受歡迎。這些民主黨人有很多是出身軍事和情報圈，而非一直都是政治人物。



兩名來自內華達州的聯邦眾議員在聯合聲明中說：“沒錯，最近這些指控確實很可怕。它們點出（總統）直接濫用權力，以犧牲國家安全為代價。”