張革：群眾遊行由10萬群眾36個方陣組成

慶祝大會服務保障和群眾遊行指揮部執行指揮張革（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京9月25日電（記者 徐夢溪）慶祝大會服務保障和群眾遊行指揮部執行指揮張革在“慶祝中華人民共和國成立70周年第二場集體採訪：群眾遊行和聯歡活動有關情況”記者會上表示，遊行以時間為軸線分為“建國創業”“改革開放”“偉大復興”三個部分，由約10萬名群眾、70組彩車組成的36個方陣和3個情境式行進，沿長安街由東向西通過天安門核心區，與人民一道共同回顧中華人民共和國成立、推進改革開放和中國特色社會主義事業、中國特色社會主義事業進入新時代的歷史進程。



張革表示，70年來，中國共產黨始終堅守初心和使命，帶領全國各族人民砥礪奮進、創造歷史，實現了中華民族從“站起來”“富起來”到“強起來”的偉大飛躍。這次群眾遊行的整體設計就是要講好中國故事，充分表達全國各族人民對黨的信心、信任和信賴。



張革介紹，遊行以時間為軸線分為“建國創業”“改革開放”“偉大復興”三個部分，由約10萬名群眾、70組彩車組成的36個方陣和3個情境式行進，沿長安街由東向西通過天安門核心區，與人民一道共同回顧中華人民共和國成立、推進改革開放和中國特色社會主義事業、中國特色社會主義事業進入新時代的歷史進程。其中，將重點展現十八大以來黨和國家事業發生的歷史性變革、取得的歷史性成就，彰顯“同心共築中國夢”的深刻主題。



張革說，參加遊行的群眾涵蓋了各族各界、各行各業，其中包括快遞小哥、廣場舞大媽等群體代表，遊行方陣融入了具有鮮明時代特色的音樂編配、舞蹈編排、道具設計以及雕塑創作等元素。通過人與車的組合、方陣和廣場的配合、視覺和聽覺的融合，生動串聯起一幕幕小場景、小故事，匯聚成歷史長河的大畫卷。我們希望“十一”當天，大家會被遊行所展現的“自由、生動、歡愉、活潑”的氛圍所感染，並在方陣行進中再一次對新中國波瀾壯闊的發展歷程、感天動地的輝煌成就產生深深的共鳴。



張革介紹，今年的彩車設計和製作，牢牢把握國慶70周年和新時代總基調。通過人與車的有機融合，體現時代的記憶、國家的進步和社會的發展。其中，主題彩車選取了生動傳神、便於理解的形象元素和造型載體，通過傳統文化、現代工藝和科技手段的結合，實現了主題彩車的政治表達和思想呈現。地方彩車在兼顧整體效果的同時，突出各省（區、市）和港澳台地區的特點，充分展示了區域特色和發展成就，彰顯祖國山河之美，反映各地群眾的幸福生活。



他指出，今年的廣場布置也頗具特色，搭建了“紅飄帶”主題景觀，寓意著紅色基因連接歷史、現實和未來。在廣場東西側路上空懸掛70個大紅燈籠與其呼應，烘托節日的氣氛。“十一”當天，廣場還施放7萬羽和平鴿和7萬個彩色氣球。值得一提的是，今年的廣場上還設置了臨時觀禮台，服務“十一”當天的遊行和群眾的觀禮，兼顧晚上聯歡活動的需求，讓更多人民群眾能夠到現場共襄盛世，共祝祖國的生日。



張革表示，目前，遊行工作圓滿完成了天安門地區和長安街沿線的三次聯合演練，整體組織有序、運行順暢，達到了預期目標。演練期間得到了廣大北京市民的理解和支持，在此向市民表示衷心感謝！來自各行各業各界參與遊行的群眾，展現出了高度的愛國熱忱和真摯的情感表達，也讓我們深受感動。借此機會，也向所有參與群眾遊行工作的同志們以及為群眾遊行工作提供保障和支持的各個單位表示衷心感謝！最後，讓我們共同期待6天後在天安門前、在金水橋畔開啟的“共慶祖國華誕、共享偉大榮光、共築復興偉業”的歡樂時刻。十萬遊行群眾滿懷豪情、整裝待發。