郭團隊投入“立委”選舉　已確定有李縉穎

蔡沁瑜接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月25日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘宣布不參與連署2020大選後，未來朝布局“立法院”、成立智庫與學校方面進行。郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今日受訪時表示，郭家軍參選“立委”比較確定的是前國民黨“立委”李嘉進之子李縉穎，李縉穎原是柯文哲台北市府的幕僚，八月初柯文哲借將進入郭台銘團隊。



在郭台銘不參與連署選“總統”後，郭辦曾說將朝辦感恩之旅、成立智庫與學校方面進行，另台媒也報道郭可能推派“立委”，包括桃園第六選區蔡沁瑜、台中市第五選區郭昕宜與新北市第十選區李縉穎，被視為也將朝布局“立委”方向進行，對於上述進度，蔡沁瑜25日在台北市內湖區接受媒體訪問提出上述說法。



對於郭家軍佈局方面，蔡沁瑜表示，目前比較確定的是李縉穎，郭承諾說會大力站台輔選，藉由年輕人參政讓“國會”力量更穩固。至於她與郭昕宜，由於他們都有家庭，且有媒體科技要執行、感恩之旅要籌劃，還得處理學院開辦事宜，很難抽身，會再考慮看看。



談到感恩之旅，蔡沁瑜說，週六是第一場感恩之旅活動，由於這場試辦反應熱烈，原本規劃6至8場不排斥增加場次在各地方舉辦，包括高雄市。



至於學校方面，蔡沁瑜指出，學校將以培養政策經濟、媒體科技、政治選舉人才為方向，希望有一些優秀年輕人透過這樣培訓管道，能為“國家”社會服務。條件方面，蔡沁瑜則說，熱愛“中華民國”是基本條件，另歡迎對政治、科技立法與媒體公共事務參與有高度興趣者，透過這樣一套系統，盼能讓目前政治亂象解除，並跳脫藍綠，達到政治為經濟服務的目的，目前正在討論組織架構等，在組織架構出來後會跟社會說明。