初選民調納柯　卓榮泰：本週已向賴清德道歉

民進黨主席卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠）民進黨今天中常會後由黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉以及副秘書長林飛帆說明928全代會、黨慶活動。卓榮泰主動提及，他本週與前“行政院長”賴清德會面，主要是說明初選民調納入台灣民眾黨、台北市長柯文哲一事，向賴表達歉意，但談話內容不宜多講，希望對這次結果，能不能站在以大局為重，團結一致往前走，黨未來會更加深思熟慮。但他坦言，賴清德目前沒有回應，應該要由當事人表達，“我希望他理解”。



民進黨928將在圓山飯店舉行全代會，以及33周年黨慶活動。



柯文哲9月17日未登記2020參選連署，賴清德子弟兵林俊憲18日就在民進黨中執會上質疑，這與當初黨內初選時設定“蔡柯韓”3人參選做民調基礎有落差。現在的情勢對民進黨有利，所有的民調也都顯示蔡保持領先；但全黨唯有團結一致、才能贏得勝選。“如果還有人對民進黨當時的初選民調設定有所質疑，黨中央應該要有所回應，避免話題延燒影響黨內團結”。



卓榮泰表示，因上週有中執委反映對於“總統”初選程序有疑慮，上週他也提出由他向當事人進行說明。他本週就與賴清德會面，他有必要透過中常會向中常委報告。今年我們舉辦黨內“總統”初選進行民調，民調辦法由中執會議決修正採行，與國民黨提名2020參選人韓國瑜、以及柯文哲三人對決，雖然與過去民調方式，只與主要政黨候選人民調有所不同，但是參酌當時政治情勢與社會氛圍而定，外界對於修訂的時程有不同意見，黨應該要審慎檢討。



他強調，往後更應該又深思熟慮，避免引起不必要爭議。今天看到柯文哲已經組黨，但是沒有申請登記參選的被連署人，縱然尚有政黨推薦管道，但最終若沒有取得“總統”參選人，與當時政治判斷有落差，他身為主席主持中執會未能洞察，無法在當時做出正確判斷，他深感遺憾。