經濟恐步日本後塵　元大寶華：全球央行束手無策

中評社香港9月25日電／日本經濟失落的30年成為許多學者探究的社經議題，元大寶華董事長梁國源示警，全球經濟正朝向“日本化”發展，開始符合長期低成長、低通膨、低利率及債券累積報酬優於股市等4大特徵。



元大寶華綜合經濟研究院今天舉行經濟預測記者會，梁國源指出，主計總處及央行均認為，美中貿易戰、中國經濟放緩等因素是今明兩年主要的預測風險，不過，元大寶華研析後發現，全球經濟朝向日本化發展的問題也相當值得關注。



據中央社報道，梁國源表示，日本長期低成長與低通膨，使經濟深陷困境，日本銀行多年來試圖以極寬鬆的貨幣政策因應，但救援效果始終有限。



梁國源指出，“日本化”可從4大特徵檢視，長期經濟低成長、低通膨、低利率以及債券累積報酬優於股市；停滯性經濟成長、通縮和與之相應的超寬鬆貨幣政策將形成惡性循環，這也是各界所懼怕的經濟日本化現象，遺憾的是，當前全球主要央行似乎對此現象束手無策。



先從經濟成長率來看，梁國源表示，近年來，主要國家及台灣不約而同出現日本化的徵兆，也就是經濟長期處於低成長狀態；至於消費者物價上漲率，金融海嘯之後，主要國家物價走弱且不及通膨政策目標的現象，正與日本物價長期低迷相同。



梁國源指出，主要國家都有低利率現象，而且近期美、德兩國債券報酬高於股市報酬，也與日本經濟長期停滯期間的現象類似，並牽動近一年全球公債指數累積報酬持續走升，且明顯高於股市。



梁國源總結，主要經濟體當中，“日本化”機率最高的是歐洲，歐洲主要經濟體中又以德國最危險；至於台灣，低通膨、低利率的現象都存在，之前曾經發生經濟低成長，這幾季受惠台商回流，有稍稍拉回，加上股市不錯，使得另外兩項日本化指標並未達標。



不過，梁國源提醒，這些情況是慢慢累積、變壞，最後一發不可收拾，日本就是如此，台灣目前僅符合低通膨、低利率的特徵，但政府仍應密切留意相關經濟數據。