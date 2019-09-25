聯合早報：還我藍天白雲

中評社香港9月25日電／新加坡聯合早報今天發表社論說，在經過三年的冬眠後，印度尼西亞燒芭導致的霾害再度肆虐，受影響的災區不僅是園丘密集的印尼省份，煙霾也吹襲新加坡、馬來西亞、文萊以及泰國。霾害不再是印尼的問題，而是關乎整個區域的福祉。其實，霾害所排放的碳量，對全球處理氣候變化的努力，也是一大打擊。



在眾多令人懊惱的霾害報道中，有兩張圖片尤其震撼。一張是印尼蘇門答臘島占碑省阿羅占碑的天空，因煙霾而頓時變得血紅色，該地居民已經分不清白天或黑夜。另一張是印尼總統佐科巡視重災區廖內省首府北幹巴魯時眉頭深鎖，愁容滿面，而在他背後是數名救火員在泥碳地撒水。



煙霾“血染”占碑，實屬罕見。印尼媒體說，類似的情況曾經在1883年印尼喀拉喀托火山大爆發以及1991年菲律賓皮納圖博火山大爆發後出現過，但占碑的血紅色天空則純粹是霾害造成的。



四年前，本區域經歷了最嚴重的霾害。新加坡當時的空氣污染指數曾突破300點，也就是達到危險的水平。多虧風向的改變，新加坡這一次的霾害至今還不像2015年時那麼嚴重。不過，我們還未渡過危險期。與新加坡近在咫尺的廖內省北幹巴魯，上星期天的空氣污染指數突破700點，超越2015年霾害最嚴重時期的水平。



在2015年的霾害後，印尼制訂更嚴厲的條規，以制止非法燒芭的行為。佐科總統當時表示，他需要三年的時間解決煙霾問題。同時，他也警告地方官員與軍警，如果在應對煙霾問題上失責，將受到開除的處罰。



然而，霾害卷土重來反映了印尼在治理這個問題上，碰到極大的阻力。印尼媒體報道，在一個林火問題的全國協調會議上，佐科總統對霾害成為區域的焦點課題，表示失望。他呼籲官員要多加把勁處理霾害，否則“我們將愧對其他國家”。