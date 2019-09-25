全球變暖對策差距明顯　美日受批評但未見改善

中評社香港9月25日電／共同社報道指出，在美國紐約聯合國總部召開的氣候行動峰會上，以要求對全球變暖採取對策的年輕人抗議活動等為背景，各國紛紛表態將加強對策。另一方面，對於宣佈退出《巴黎協定》的美國、重視煤炭火力發電的日本等，批評之聲根深蒂固，但卻未見這些國家改變姿態的跡象。在危機感以及應對措施熱情上，兩極化鮮明。在此形勢下，嚴峻的威脅切實迫近。



▽8個小時



“這不是討論氣候變化的峰會。討論已經充分進行過了。此次是‘行動’峰會，需要的不是華麗的演講，而是具體的行動。”聯合國秘書長古特雷斯在開幕式上如此強調。



上台發言的不僅有歐洲等發達國家，還有亞洲、非洲、南美的發展中國家。首腦們紛紛表態，提出到2050年溫室氣體實際零排放的長期目標、分階段廢棄煤炭火力發電站、導入根據碳排放收費的制度等。



包括德國、法國、英國的歐洲各國以及韓國等表示，將增加用於發展中國家對策的資金援助額。包括採取先進措施的企業的幹部在內，熱情的演說較原定時間超過2小時，達到約8小時。



▽空手參加



日本由首次外訪的環境相小泉進次郎出席了峰會。“日本的舉措並未很好地得到理解。我將積極發出訊息”，小泉如此意氣風發地奔赴紐約，但未在峰會上演講。理由是“因為並非首腦級人物”（環境省語）。



然而，即便有演講機會，能否讓以瑞典少女格雷塔・通貝裡（16歲）為首追究成人責任的年輕人信服，疑慮尚存。



日本的全球變暖對策長期戰略提出的目標是，在本世紀後半期儘早實現溫室氣體實際零排放，與許多國家表明的“2050年實現零排放”相差甚遠。在日本製定戰略的過程中，煤炭火力發電站全部廢棄的方案受到了產業界出身的專家委員反對，結果倒退至“降低依賴度”。



對於日本的這種實際情況，環保組織嚴厲地指出是“‘空著手’參加峰會”。



對全球變暖對策態度消極的美國總統特朗普匆忙出席了峰會，但就坐時間僅有14分鐘左右，看不出轉變想法的樣子。



▽危機感



被指與全球變暖有關的異常氣象已經在全球發生。古特雷斯講述了自己訪問因海面上升而受到淹沒威脅的太平洋島國圖瓦盧、屢受熱帶風暴襲擊的非洲莫桑比克等國的經歷，稱損失情況極其嚴重。



預計隨著全球變暖的繼續發展，異常氣象和自然災害將更加嚴峻。峰會前的全世界一起抗議活動的參加者達到約400萬人，對未來的強烈危機感也是其背景因素。



在日本參加抗議活動的京都大學研究生院的塚本悠平（24歲）強調說：“峰會上未形成醒目的共識事項。我今後也將繼續發出‘按目前的對策速度，就來不及了’這種年輕人的危機感。”通貝裡要求在場的全球領導人們負起解決問題的責任來，表示“我們不會讓你們逃脫”。