世界海洋科技大會在青島舉行

（圖片來源：中國網） 中評社北京9月25日電／9月24日，以創新海洋科技，引領產業發展為主題的世界海洋科技大會在青島舉行。本次會議旨在加強國際海洋科技領域交流，聚集全球海洋人才、學術、產業資源，打造海洋學術交流高端平台，搭建雙招雙引平台和政產學研金服用融合的海洋科技成果轉化平台。



本屆大會主題為創新海洋科技，引領產業發展，由中國科學技術協會指導，青島市人民政府和山東省科學技術協會主辦，青島市科學技術協會、青島海洋科學與技術試點國家實驗室、山東省海洋經濟技術研究會、青島藍穀管理局共同承辦。

