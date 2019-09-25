中評鏡頭：民進黨大選戰鬥裝綠色飛行夾克

卓榮泰、羅文嘉及林飛帆三人穿上為大選特製的戰鬥服裝。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠）民進黨今天中常會後由黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉以及副秘書長林飛帆舉行有關928全代會、黨慶的活動說明。三人在記者會一都穿上綠色的飛行夾克，引起媒體關注。



羅文嘉表示，這是為了今年大選製作的戰鬥服裝，右邊是一個台灣加上翅膀，代表飛翔中的台灣，左邊928則是黨慶的日子，後面還有民主進步黨的英文縮寫“DPP”，而臂章上有一個玉山以及老鷹代表著雄心壯志。蔡英文在全代會當天也會穿上這件飛行外套出席活動。



民進黨928將在圓山飯店舉行全代會，以及33周年黨慶活動。卓榮泰表示，今年全代會的決議文是“社會同行，世代共贏”為主軸。



被問到戰鬥外套的設計，卓榮泰說，戰鬥時間到了就要穿上戰鬥團體服，要一直要穿到戰勝的那一刻。



由於卓榮泰平常很喜歡穿飛行外套，媒體詢問是因為你喜歡穿？卓榮泰說，獨樂不如眾樂，大家都來穿。



不過當天只有黨工以及蔡英文會穿上民進黨的飛行外套，其他“立委”參選人則會穿上繡有自己名字的背心。



羅文嘉說，928會下午在圓山飯店，兩點開始會先有造勢大會，之後有8個議案討論，同時間民進黨旁封街進行“台灣派對”，會有展覽攤位、市集、表演活動等。羅文嘉說，“總統”大選會從秋天、冬天到春天來臨，我們製作的制服是MIT設計與生產，防風、防雨不怕滲透。



他表示，魔鬼氈臂章是玉山、老鷹圖案，胸前是飛翔中的台灣，之後另外一邊會有正副“總統”的圖像可以黏上去。