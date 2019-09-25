中評社北京9月25日電／新中國成立70年來，伴隨經濟的飛躍式發展，居民收入大幅增長，居民消費水平明顯提高。從1956年人均消費支出僅為88元，到2018年人均消費支出達到19853元，名義增長224.1倍。從“吃飽穿暖”到“吃好穿美”，從實物消費到服務消費，70年“消費賬單”見證百姓消費升級路。



新中國成立之初，居民收入和消費水平很低。1956年，全國居民人均消費支出僅為88元；1978年，全國居民人均消費支出為151元。改革開放以來，經濟持續快速發展帶動城鄉居民收入水平不斷提升，居民消費能力顯著提升。2018年，全國居民人均消費支出為19853元，比1978年實際增長19.2倍。



商務部研究院流通與消費研究所副所長關利欣對《經濟參考報》記者表示，70年來特別是改革開放以來，我國經濟發展取得了舉世矚目的成就，居民可支配收入不斷增長，人民生活由溫飽不足走向富裕，並逐步實現小康。



“新三年，舊三年，縫縫補補又三年”是新中國成立初期城鄉居民穿著狀態的真實寫照，隨著我國經濟快速發展，城鄉居民對衣著的需求從“穿暖”轉為“穿美”，服裝的名牌化、時尚化和個性化成為人們的新追求。2018年城鎮居民人均衣著消費為1808元，比1956年增長53.6倍；2018年農村居民人均衣著消費為648元，比1954年增長82.0倍。



恩格爾系數不斷下降。2018年全國居民恩格爾系數為28.4%，比1978年降低35.5個百分點。關利欣指出，城鄉居民消費用於居住、醫療保健、交通通訊、教育文化娛樂服務等項目的支出占比明顯提升，居民消費實現了從非耐用消費品轉向耐用消費品和服務消費的升級。



新中國成立70年來，居民消費從注重量的滿足轉向追求質的提升，消費結構不斷改善。滿足基本生活需求的消費品零售額占全部零售額的比重明顯下降，2018年限額以上單位商品銷售類值中，糧油食品飲料煙酒、服裝鞋帽針紡織品類商品占比分別為14.5%和10.1%，分別比1952年食品、服裝類商品零售額占社會消費品零售總額的比重降低39.1和8.3個百分點。

