社評：特朗普內外交困　中美貿易戰現轉機

中評社香港9月26日電（評論員 彭念）自上台之後，特朗普就面臨一系列內外壓力。近期，這些壓力呈現出井噴態勢，讓特朗普著實有些招架不住。從美國內部來看，民主黨人對特朗普的“圍獵”步步逼近。從美國外部來看，沙特石油設施遇襲、朝鮮試射導彈都讓特朗普疲於應對。在內外交困的窘境下，特朗普還有底氣與中國打貿易戰嗎？



實際上，美國內部針對特朗普的“圍追堵截”一直存在。只不過，隨著2020大選的臨近，民主黨與特朗普之間的矛盾日趨激烈，特朗普受到的各種攻擊也接踵而至。



本月24日，美國眾議院議長南希·佩洛西發表電視聲明宣布，眾議院正式啟動對特朗普的彈劾調查。佩洛西表示，特朗普必須為施壓烏克蘭調查拜登之子“負起責任”。而在此之前，特朗普在“通俄門”事件中的嫌疑還沒有排除。一旦民主黨正式彈劾特朗普，恐怕特朗普將面臨“新賬老賬一起算”的困境。



此外，越是大選日益臨近，民主黨對特朗普的“攻擊”就會越猛烈。而特朗普除了發發牢騷，也只能被迫應對。在洛佩西發出彈劾總統的聲明後，特朗普氣急敗壞地大罵民主黨人搞“獵巫行動”和製造“垃圾新聞”。顯然，特朗普也沒有更好的招數來應對這些挑戰。



近日沙特石油設施遇襲讓中東局勢再度緊張。本來，在特朗普單方面撕毀伊朗核協議之後，中東地區新一輪的地緣政治博弈就已經重啟。而在這個節骨眼上，美國的盟友沙特又遭到據稱是伊朗的襲擊，從而使特朗普陷入進退兩難的境地。



一方面，作為沙特的盟友和安全“保護傘”，美國必須對伊朗採取行動，以履行盟友義務，維持沙特對聯盟的信心；另一方面，貿然對伊朗採取武力措施又會進一步激化美伊矛盾，更加讓伊朗核問題一發不可收拾。正因如此，截止到目前，美國和沙特都沒有對伊朗採取任何報復行動，儘管五角大樓在本月20日宣布將向沙特和阿拉伯部署更多的美軍和導彈防禦設備。



在特金會未能取得突破性進展後之際，朝鮮屢次通過試射導彈的方式來給美國施加壓力。對於特朗普而言，儘管特金會賺取了一些“政治加分”，但朝鮮核問題仍處於懸而未決的狀態。換言之，特朗普在朝鮮核問題上並沒有取得實質性進展。不僅如此，特朗普還承受來自朝鮮越來越大的壓力。



在內外交困的窘境之下，特朗普難以集中精力與中國打貿易戰。換言之，特朗普能夠投入到貿易戰中的資源被壓縮了，無法持續提升對中國的壓力，以最終迫使中國妥協。



在這種背景下，特朗普最近在貿易問題上展現出鬆動姿態。比如特朗普早前在推特上宣布將加征2500億美元商品關稅的決定推遲到10月15日，以表達美國的善意。此後中美貿易談判又重啟，中方決定購買美國農產品。雙方試圖通過互釋善意來緩解貿易緊張局勢。而在接下來的10月15日之前，中美高層級貿易談判將繼續，美國財長姆努欽和美國貿易代表萊特希澤將在華盛頓同中國國務院副總理劉鶴舉行會談。



總體而言，我們應充分認識到特朗普目前的面臨艱難處境，特朗普在貿易戰中的極限施壓策略難以維持。在這種情況下，我們一方面應堅守談判底線不動搖；另一方面也可以展現靈活姿態，適時與美國達成貿易協議，讓中美關係早日重歸正軌。