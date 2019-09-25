日本10月1日上調消費稅　消費者受困擾

中評社北京9月25日電／據日本時事通訊社報道，伴隨著10月1日消費稅即將從8%上調至10%，日本國內的各種商品和服務價格也開始上漲。但是，按照月結的電費、天然氣費並不會在10月1日增稅後馬上就上調至10%，而是在查表之前仍然按照8%計算。24小時營業的餐飲店也會在收銀台換新系統前按照8%收稅。在日常生活中，10月1日上調消費稅的時間點五花八門，給消費者帶來不小的困擾。



因為電和天然氣每月查一次表，並由此計算所需支付的費用，所以10月第一次查表時仍然適用於8%的稅率。之後，第二次查表計算費用時才會按照10%的稅率收費。



另外，手機話費的增稅時間判定方式也因為公司不同而存在差異。NTT docomo和KDDI以通話結束的時間計算，軟銀按照通話開始時間判定是否按照10%收稅。



鐵路也將從10月1日起對車票按照10%收稅。出租車從10月1日起也將按照10%收稅。不過，如果是從9月30日開始運營，到回車庫為止都將按照8%收稅。所以，10月1日早晨可能會有稅率不同的出租車同時出現在街面上。



深夜營業的餐飲店到閉店為止使用舊稅率，24小時營業的店面在10月1日收銀台更換系統之前都使用舊稅率。比如牛肉蓋澆飯連鎖店“食其家（SUKIYA）”會在10月1日上午9點更換收銀台系統。因此，即便是9點之前下單，如果交費的時間超過9點也會按照10%收稅。



（來源：人民網）