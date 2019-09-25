熊卓：慶祝活動志願者以90後00後為主

志願者指揮部執行指揮熊卓（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京9月25日電（記者 徐夢溪）志願者指揮部執行指揮熊卓在“慶祝中華人民共和國成立70周年第二場集體採訪：群眾遊行和聯歡活動有關情況”記者會上表示，服務國慶70周年慶祝活動的志願者，主要有兩個特點。一是直接服務慶祝大會和聯歡活動的志願者中，以“90後”和“00後”為主。其中“90後”約占63%；“00後”約占30%。二是吸引了一批在青年中具有較大影響力和代表性的青年榜樣參與，起到了非常好的示範帶動作用。



熊卓說，志願者的微笑是北京最好的名片，志願服務已成為各項重大活動服務保障工作的重要組成部分。在今年上半年舉辦的第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇、2019年中國北京世界園藝博覽會開幕開園、亞洲文明對話大會三場重大活動中，北京志願者以熱情的服務、真誠的微笑贏得了社會各界的廣泛贊譽。



熊卓表示，北京市慶祝中華人民共和國成立70周年活動領導小組高度重視志願者工作，專門設立志願者指揮部，統籌做好慶祝活動志願者工作。前期我們面向高校、社區、企業、社會各界招募和培訓了十六萬餘名高素質的志願者。其中，直接服務慶祝大會和聯歡活動的志願者一萬餘人，服務大型成就展和國慶游園活動的志願者四千餘人，服務城市運行和保障的志願者近十五萬人。



熊卓表示，這次服務國慶70周年慶祝活動的志願者，主要有兩個特點。一是直接服務慶祝大會和聯歡活動的志願者中，以“90後”和“00後”為主。其中“90後”約占63%；“00後”約占30%。二是吸引了一批在青年中具有較大影響力和代表性的青年榜樣參與，起到了非常好的示範帶動作用。在即將到來的國慶70周年慶祝活動中，廣大志願者將認真貫徹落實習近平總書記致中國志願服務聯合會第二屆會員代表大會的賀信精神，以優質的服務做好保障工作，以實際行動繼續擦亮北京志願者這張“金名片”，書寫新時代的雷鋒故事。

