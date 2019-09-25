全球首艘最大型LNG動力集裝箱船在上海問世

中評社北京9月25日電／9月25日，由中國船舶工業集團有限公司所屬滬東中華造船（集團）有限公司為法國達飛航運集團建造的全球首艘23000TEU液化天然氣動力（LNG）集裝箱船在中船長興造船基地下水。這是迄今為止不僅是中國，也是世界上建造的最大型集裝箱船，一舉打破了韓國等國船企長期的技術壟斷，標誌著我國高端海洋裝備製造實現從“跟跑”到“領跑”的重大飛躍，也是實施海洋強國戰略的重大戰略成果。



2017年，滬東中華與達飛集團簽訂了5艘23000 TEU集裝箱船建造合同，成為第一家承建世界最大型LNG動力集裝箱船的船舶企業，而這項創紀錄的訂單也成為了中法兩國企業友好合作的一段佳話。今天下水的首制船於2018年開建，由中船集團所屬中國船舶及海洋工程設計研究院設計，該船入級法國船級社（BV），是目前世界上首個以LNG為主要動力、集世界設計建造技術最先進、環保性能最優異之大成的超大型集裝箱船項目。



被業界喻為“綠巨人”。該船總長400米，型寬61.3米，甲板面積約等於四個標準足球場；服務航速22節， 載箱量達到2.3萬TEU，並可運載2200個40英尺冷藏集裝箱，載重量近22萬噸，是名副其實的海上巨無霸。



擁有一顆獨一無二的“綠色心臟”。該船安裝了一個18600立方米的MK Ⅲ薄膜式燃料艙。由於採用了LNG動力設計，因此完全滿足全球當下最嚴格的排放要求，且船舶能效設計指數（EEDI）達到第三階段標準。與同類型燃油動力箱船相比，該船單個航次二氧化碳排放量減少約20%，氮氧化物排放量減少85%，顆粒物、硫氧化物排放量減少99%。加之綜合線型和結構更為優化，大容量冷藏集裝箱布局和系統進一步完善，使單箱運營成本大幅降低，大大滿足了船東多樣化的運營需求。



MK Ⅲ薄膜式燃料艙是LNG動力的關鍵裝置，也是公認的屬於高端甚至是極端製造領域。滬東中華作為目前國內唯一有能力自主製造MK Ⅲ薄膜式燃料艙的企業，面對國外的技術封鎖，毫不畏懼，堅持自主創新，專心研發製造，先後克服了三維坐標激光定位、次屏蔽粘連、波紋板裝焊等十多項技術瓶頸，而且首次製造就創造了次屏蔽密性試驗零漏點的奇跡，令業界驚嘆不已。目前，滬東中華是全球唯一擁有NO96系列和MARK III系列兩種類型薄膜液艙設計建造能力的船舶企業。

