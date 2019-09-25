龐微：聯歡活動總時長90分鐘 七大看點

聯歡活動指揮部聯歡演出部常務副部長龐微（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京9月25日電（記者 徐夢溪）聯歡活動指揮部聯歡演出部常務副部長龐微在“慶祝中華人民共和國成立70周年第二場集體採訪：群眾遊行和聯歡活動有關情況”記者會上表示，聯歡活動將於10月1日晚8時在天安門廣場舉行，總時長90分鐘。整個聯歡活動由主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演四個功能表演區組成，各個表演區塊既獨立成篇、各具特色，又相互交融、渾然一體。



龐微表示，在國慶70周年活動領導小組及北京市慶祝活動領導小組的正確領導下，聯歡活動指揮部全力推進國慶70周年聯歡活動各項籌備工作。8月29日，在國新辦組織的新聞發布會上，聯歡活動指揮部指揮、北京市委常委、宣傳部長杜飛進同志已經介紹了聯歡活動的主要看點和特點，大家已經有所了解。9月8日、15日和22日，我們在天安門廣場舉行了3次聯歡活動全流程演練，審看演練的領導同志給予了充分肯定，觀看演練的群眾代表也給予了高度評價。在場不少媒體對演練的相關情況進行了報道，相信大家也都看到了。聯歡活動將於10月1日晚8時在天安門廣場舉行，總時長90分鐘。整個聯歡活動由主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演四個功能表演區組成，各個表演區塊既獨立成篇、各具特色，又相互交融、渾然一體。根據主創團隊的創意策劃，每個表演區都有很多看點、亮點。



龐微介紹了七個看點：一是主題表演。主題表演主要承載重大主題呈現，是聯歡活動的核心呈現、重要亮點和創新之處。主題表演區設在金水橋南端的長安街上，3290名聯歡群眾將通過手持光影屏和表演道具進行組圖、立體呈現，分《紅旗頌》《我們走在大路上》《在希望的田野上》《領航新時代》四個章節，藝術化表現中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。



二是中心聯歡表演。中心聯歡表演和主題表演共用同一個區域，由有關省區市的特色群眾藝術團體3650人參加聯歡，以各地特色群眾文化展示為主。選用了近40首為群眾所熟悉、所喜愛的經典歌曲。同時，我們還專門組織創作了《人民是天》和《好兒好女好家園》《山笑水笑人歡笑》《新天新地新時代》《同歡同樂同祝願》“禮贊新時代”一組聲樂套曲。其中，我們精選了《我和我的祖國》等16首歌曲由全場聯歡群眾合唱，以整個天安門廣場同唱一首歌、共跳一支舞的方式，營造全場“同心高唱團結歌、齊聲高歌奮鬥曲”的恢宏場面。



三是群眾聯歡。在主題表演區東西兩側共設立10個群眾聯歡區塊，分別以“幸福生活”“同心築夢”“時代風采”“放飛夢想”“魚水情深”“健康中國”“砥礪奮進”“綠水青山”“美麗鄉村”和“擁抱世界”為主題，結合各區塊參與人員的行業、身份特點，編排主題鮮明、內容豐富、熱情歡快、各具風格的歌舞，形成盛大的聯歡場面，充分展示新時代人民群眾的獲得感、幸福感和自豪感，展示新時代奮鬥者意氣風發的精神狀態。各區塊在各自進行區域性自主聯歡的同時，還將與主題表演、中心聯歡表演進行融合表演，構成一條流動的璀璨長河，形成萬眾同歡的盛大聯歡場面。



四是煙花表演。煙花表演重在渲染節日氣氛，營造歡樂場景。通過高空、中空、低空煙花燃放和特殊煙花裝置表演，分波次、多新意地展現煙花藝術的魅力，並配合聯歡活動，形成地空一體的絢麗場景。煙花表演根據聯歡活動的章節內容、旋律節奏，進行對應式施放，既有大場面、大效果的視覺渲染，又有局部及特定情境的情感表達，形成相得益彰的整體效果。



五是表演台表演。主題表演區南側是表演台。表演台的一部分為配合主題表演、中心聯歡表演的演出區，由武術學校和北京市三個區縣的2502人進行特色聯歡，渲染聯歡氛圍。另一部分為千人交響樂團和千人合唱團的演出區，千人交響樂團由中央和地方16支交響樂團1028人組成，千人合唱團由北京市大中小學校學生1400人組成。千人交響樂團主要參與聯歡活動主題表演各章節、煙花表演各波次的伴奏，千人合唱團伴隨聯歡活動全程表演。應該說，如此大規模的交響樂團和合唱團在廣場上一同呈現，這在世界上也是首次的。



另外，表演台由白天慶祝大會的觀禮台適度調整而成，最大限度進行利用，並根據裝置功能特點進行創意設計，實現聯歡呈現樣式的創新。這也是國慶70周年慶祝活動白天與晚上資源共享、相互銜接的重要體現。



六是大型裝置。在聯歡活動開場時，將通過大型裝置配合主題表演進行呈現，形成一個激動人心的開場。配合聯歡活動主題表演部分章節，還將通過特殊大型裝置施放特效造型煙花，呈現主題鮮明的舞美效果。



七是光藝呈現。統籌天安門城樓、人民大會堂、國家博物館、正陽門城樓等廣場周圍建築的亮化工程，運用高新技術設備，提升聯歡活動整體照明亮度和效果，營造出大氣磅礴、動感十足、色彩絢麗的聯歡場面。