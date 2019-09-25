民進黨全代會預計通過決議文　要捍衛“主權”

民進黨主席卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月25日電（記者 黃筱筠）民進黨全代會28日將在圓山飯店登場，民進黨中常會下午討論“社會同行、世代共贏”決議文草案，預計在全代會中正式通過。民進黨主席卓榮泰會後記者會表示，因應新局勢、國際的新環境，在衡量“國內”的各項政治環境、經濟條件之後，推動了這一份“社會同行、世代共贏”決議文。他指出，今年一月，中國北京政府提出了“一國兩制台灣方案”，美中貿易戰也持續展開。台灣未來的施政方向到底為何、如何繼續堅持改革、如何強化執政能力、如何擴大跟民間的合作？他認為，在這個時候需要一份新的行動綱領，作為全黨同志在未來面對問題，爭取勝選的一項依據。



至於是否邀請前正副“元首”陳水扁、呂秀蓮出席全代會，秘書長羅文嘉說，我們都有寄出邀請函，他們會不會出席最後再統計。



卓榮泰表示，黨也會要求中常委、中執委、黨代表以及受邀人出席大會，多一個人、多一份決心，多一個承擔這樣的工作，展現我們必勝決心。



卓榮泰常會後首先針對“社會同行世代共贏決議文”進行說明。卓榮泰表示，2016年民進黨再度執政後，推動各種經濟、政治以及社會議題的改革，但在去年1124地方選舉遭受了空前挫敗，是民主進步黨近年來最低潮的時刻，但我們仍然不斷地跟社會進行各項的溝通，誠實面對所遭受到的問題，調整步伐。



卓榮泰也就此決議文推動的過程表示，在他今年一月上任時就提出“變陣型”和“大對話”，從黨的組織的變陣，吸納更多年輕人及新幹部進到黨裡面，帶動了我們很多新的想法跟思考，內部做了很多溝通和交換意見，甚至在工作上，大家互相觸發不同思考上的火花，這些來自各個角落、多元背景的年輕人，進入到這樣的一個變陣型，成為我們堅實戰鬥體的一員。同時，透過政策會跟政策對話小組，持續跟社會各團體、領域代表性人物，進行溝通和談話。也透過一系列政策性的報告主題，邀請各領域獨特表現的年輕朋友、專業人士，來到常會進行報告，讓中常執會吸收各種不同多元的聲音跟觸角。



他接著說，在對話的過程當中，我們深刻體驗到人民對於黨推行的改革是支持的，但過去在改革推動的過程中，社會部分的群體感受不一，這是執政者必須面對的問題，作為負責任的政黨，必須提出自己的價值與政治的議程，來向民間社會進行溝通。因此，希望透過這份決議文內容，與社會各界能有更緊密的聚焦，特別是針對價值層次與如何轉換的具體手段、方法，以及讓台灣可以跨越各種領域、階段、經濟體的轉型和依賴，做不同的探討。尤其在改革過程當中，較為脆弱的經濟上的弱勢，或是社會的弱勢者，照顧到他們的公平性，透過雙邊的協力，來達成永續發展的目標。



卓榮泰進一步說明，這份決議文一方面檢討過去，同時也思考未來，府院黨所有參與決議文討論的過程中，也透過今天的常會，凝聚了這份草案，提交給928全代會進行議決通過。讓外界知道黨未來執政的規劃，民進黨會堅持改革，讓台灣度過這個轉型的痛苦期，同時追求台灣社會轉型過程當中，許多社會相對脆弱的群眾，能夠感受到被充分照顧。所以，這份決議文表示民進黨對社會弱勢的看顧，不讓任何人在轉型過程中被遺落。因此，台灣社會齊步同行、不同世代攜手共贏是最終目標，也是推動台灣轉型、壯大台灣的核心精神。



針對“社會同行世代共贏”決議文，民進黨副秘書長林飛帆表示，之所以提出是有鑑於民進黨2016年執政以來，推行許多轉型政策，過程中意識到國際及兩岸之間情勢有很大變化，外在與內部結構變化過程，確實有必要提出新的執政綱領，因應未來執政需要。做為政黨也有責任要提出價值、態度，跟施政想法。



林飛帆指出，決議文有幾個核心精神，第一個在“捍衛主權”立場，明確拒絕“一國兩制”，民主防衛機制上持續深化“國防”自主、加強民主防衛的相關法制內容。其二，在推動轉型過程中，轉型工作與社會連結要有更大幅度調整，必須緊密跟社會連結，包括強化政府民間協力治理機制，黨跟社會連結機制，未來會透過黨的平台，含納更多不同意見，轉型過程要考量各群體的不同感受，是我們要面對處理。



林飛帆說明，第三個部分，推動經濟與社會轉型工程，應該秉持公平永續，以及台灣社會強化的方向前進，更要意識到堅持改革過程中，會有相對脆弱的群體，他們在過去會受到相對剝奪感，這份決議文要清楚向台灣社會交代，未來不希望轉型工程中遺落任何脆弱的群體，希望達成社會其不同行，不同世代可以共贏。



林飛帆說，台灣不應該侷限在海峽一側，應該清楚定位成“太平洋的台灣”、“世界的台灣”，未來要如何在區域當中做出更多民主貢獻，要以聯合國永續發展目標作為具體願景，同時要深化區域內台灣跟其他國家做經貿連結。



林飛帆強調，這份決議文經歷過非常多慎重討論，台灣未來要面對是當中國大陸非民主擴張，侵略力道越來越強同時，我們如何強化台灣、壯大台灣。我們認為壯大台灣的方式，是社會同行、強化台灣，之後連結世界，以這樣方式來面對、抵抗來自中國大陸非民主的擴張威脅。