志願者代表：願做五星紅旗光華中淡淡的一筆

記者會現場（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京9月25日電（記者 徐夢溪）志願者代表、清華大學經濟管理學院四年級博士生黃成在“慶祝中華人民共和國成立70周年第二場集體採訪：群眾遊行和聯歡活動有關情況”記者會上表示，每個志願者承擔的只是非常小的一部分工作，是整個祖國榮光中淡淡的一筆，每個人都是兢兢業業、無怨無悔地在完成自己那部分工作。



新京報記者：我這個問題想提給志願者代表，想問一下，您作為參加此次群眾遊行和服務新中國成立70周年慶祝活動的志願者代表，在上崗之前您有做過什麼準備？從您個人來說，您個人感受如何？



黃成：謝謝您的提問。我們志願者都進行了全面而系統的準備。先是大家一起集中進行了通用培訓、服務技能和應急安保的培訓，分別根據不同的崗位進行了單獨的崗位培訓，這個過程中也有崗位的實地踏勘，還穿插進行了一些像觀看升旗儀式、參觀國博這樣的主題活動。最後，我們還特別榮幸參加了三次演練活動。剛才兩位老師說到的一些元素，我都深有感觸，確實也很受鼓舞。



在這個過程中我的一些個人感受，可以用一句話來概括，叫做“燦爛的五星紅旗，我願做你光華中淡淡的一筆”。怎麼來理解這句話？一方面，我們作為國慶70周年慶祝活動的志願者，特別榮幸能夠見證祖國的榮光。上周日彩排時，在活動正式開始、進行輪崗休息的時候，幾個飲水點的志願者坐在已經堆積成小山的水堆旁邊休息，但當廣場的音樂聲響起來的時候，我們所有志願者就自發地、情不自禁地跟著一起唱《我和我的祖國》《歌唱祖國》《今天是你的生日》這些歌曲。當燦爛的煙花在我們頭頂上空綻放的時候，真的特別激動，從來沒有看過這麼好看的煙花，就覺得是一種盛世之景，想起來我們90後有句話叫做“此生無悔入華夏，來生願在種花（中華）家”，就是“中華家”的諧音。我覺得我們每個志願者承擔的只是非常小的一部分工作，是整個祖國榮光中淡淡的一筆，我們每個人都是兢兢業業、無怨無悔地在完成自己那部分工作。比如，我們有不同的崗位，負責流動引導的志願者在演練中就可以非常輕鬆地達到微信步數登頂。我們負責人流疏散的志願者，因為要經常向觀禮嘉賓喊話和引導，人人都練成了“大嗓門”。觀禮區的志願者，在活動正式開始之後，所有人都要退到觀禮台後，所以我們現場看不到長安街上的盛景，只能隔著紅墻聽閱兵。我的同學們還開玩笑說，感覺參加彩排演練治失眠，因為每次回到學校之後，都能收獲一個異常優質的深度睡眠。



我覺得，雖然我們每個志願者的力量是很小的，但是我們匯聚在一起，每個人淡淡的一筆就會組成五星紅旗的燦爛光華。我想這次活動是這樣，作為祖國的一代青年人，未來也一定會是這樣的。我們已經做好了準備，向偉大的時代致敬，向親愛的祖國母親致敬。請全國人民檢閱。我的回答就是這樣，謝謝大家。

