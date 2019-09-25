張革：四百多港澳台海外僑胞外國友人參與遊行

聯歡活動指揮部聯歡演出部常務副部長龐微（中評社 徐夢溪攝） 張革回答記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京9月25日電（記者 徐夢溪）聯歡活動指揮部聯歡演出部常務副部長龐微表示，國慶遊行在社會引起廣泛關注，港澳台同胞、海外僑胞、外國友人，很多人通過各種渠道，都表達了想參與這個活動的意願。通過自願報名和單位推薦的形式，一共有400多名港澳台、海外僑胞、外國友人參與到這次遊行活動中。



香港經濟導報記者：與60年大慶時群眾遊行相比，70年遊行的海外方陣有怎樣的陣容，組成情況是怎樣的？還想問一下，聯歡活動的舞台設計是出於怎樣的考慮？因為在人民大會堂、天安門等地標建築旁邊搭建舞台一定會遇到一些困難，請問怎樣克服？有哪些創新？



張革：非常感謝您的提問以及對國慶遊行的關注。這次國慶遊行在社會引起廣泛關注，港澳台同胞、海外僑胞、外國友人，很多人通過各種渠道，都表達了想參與這個活動的意願。為了滿足大家的這種需求，我們通過自願報名和單位推薦的形式，一共有400多名港澳台、海外僑胞、外國友人參與到這次遊行活動中。



在這裡我特別想強調的是，這400多名遊行代表在整個遊行準備、訓練過程中非常認真，很多代表不放過任何一次訓練、培訓的機會，很多人是坐著飛機來參加訓練的。在這個過程中，表達出了對中國、對這個民族的熱愛，這令我們非常感動，我也想借這個機會向他們表示衷心的感謝！謝謝大家。



龐微：關於聯歡活動的舞台設計，應該說廣場本身就是巨大的非常漂亮的舞台，難得有這麼多的群眾在廣場上一展自己的歌喉和舞姿。我們其實沒有更多的搭建，整個天安門廣場就是群眾聯歡的舞台。在金水橋南端的長安街上是主題表演區和中心表演區，剛才我已經作了介紹。在長安街的兩側是10個群眾聯歡區塊的表演區，在主題表演區的南側，是由白天慶祝大會的觀禮台改造而成的，是千人交響、千人合唱和特色群眾表演的舞台。謝謝。

