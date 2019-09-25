10萬群眾將參與遊行　放飛7萬和平鴿

25日下午，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉行第二場集體採訪。（來源：文匯網） 中評社北京9月25日電／慶祝大會服務保障和群眾遊行指揮部執行指揮張革25日下午在第二場集體採訪中介紹，慶祝新中國成立70周年群眾遊行主體將以“同心共築中國夢”為主題，約10萬名群眾、70組彩車組成36個方陣和3個情境式行進，沿長安街由東向西通過天安門核心區。“十一”當天，廣場還將放飛7萬羽和平鴿和7萬個彩色氣球。



張革稱，群眾遊行以時間為軸線分為“建國創業”“改革開放”“偉大復興”三個部分，參加遊行的群眾涵蓋了各族各界、各行各業，其中包括快遞小哥、廣場舞大媽等群體代表，遊行方陣融入了具有鮮明時代特色的音樂編配、舞蹈編排、道具設計以及雕塑創作等元素。通過人與車的組合、方陣和廣場的配合、視覺和聽覺的融合，生動串聯起一幕幕小場景、小故事，匯聚成歷史長河的大畫卷。



“今年的彩車設計和製作，牢牢把握國慶70周年和新時代總基調。通過人與車的有機融合，體現時代的記憶、國家的進步和社會的發展。”張革還指，地方彩車將在兼顧整體效果的同時，突出各省（區、市）和港澳台地區的特點，充分展示了區域特色和發展成就，彰顯祖國山河之美，反映各地群眾的幸福生活。



根據張革最新透露，“十一”當天，廣場還放飛7萬羽和平鴿和7萬個彩色氣球。值得一提的是，今年的廣場上還設置了臨時觀禮台，服務“十一”當天的遊行和群眾的觀禮，兼顧晚上聯歡活動的需求，讓更多人民群眾能夠到現場共襄盛世，共祝祖國的生日。



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