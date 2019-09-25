A股低開低走　主要股指全線回調

中評社香港9月25日電／短暫反彈未能延續，25日A股低開低走，主要股指全線回調。科創板迎來新股N天奈，首日漲幅超過221%。



新華社報道，今日上證綜指以2977.67點的全天最高點小幅低開，此後緩步下行，尾盤以全天最低點2955.43點報收，較前一交易日跌29.91點，跌幅為1%。



深證成指收報9671.06點，跌140.32點，跌幅為1.43%。創業板指數跌1.30%，收報1672.65點，成交金額1169億元，比上個交易日減少86億元。中小板指數表現疲弱，收報6110.03點，跌幅達到1.78%，成交金額1392億元，比上個交易日減少86億元。



滬深兩市個股普跌，僅500多只交易品種上漲。不計算ST個股，兩市30多只個股漲停。



科創板迎來新股N天奈，首日漲幅達到221.19%。此外，僅有鉑力特等兩隻個股小幅收漲。



絕大多數行業板塊隨股指收跌。半導體、元器件、摩托車、通信設備板塊表現不佳，跌幅超過3%。海運、葡萄酒、銀行板塊逆勢收漲，

不過幅度都比較有限。



滬深B指同步收跌。上證B指跌0.56%至272.20點，深證B指跌1.13%至937.76點。



滬深兩市分別成交2038億元和3220億元，總量較前一交易日有所萎縮。