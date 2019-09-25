報告：我國消費金融仍有五年高速成長期

中評社北京9月25日電／近年來，伴隨經濟結構改革及促消費等政策利好，我國消費金融發展提速。由國家金融與發展實驗室24日發布的《2019年中國消費金融發展報告》（下稱“報告”）預測，我國消費金融行業仍會有五年以上的高速成長期，預計表內消費金融占總信貸規模有可能突破25%以上。



《報告》顯示，目前我國已經形成了以商業銀行、持牌消費金融公司、互聯網金融平台為主體的多層次消費金融服務體系，這三類參與者分層、互補發展，將消費金融服務覆蓋至不同人群。



其中，消費金融公司已成為我國消費金融行業的重要組成部分。據統計，截至2019年5月末，共有24家消費金融公司獲批，其中23家已經開業。至2018年底，持牌消費金融公司總資產規模合計為3875億元，其中有兩家的規模超過500億元。



此外，互聯網金融平台以其技術、場景能力觸達長尾人群，滿足大眾高頻、小額的普惠金融需求，是中國消費金融領域最大的創新。數據表明，從2014年的0.02萬億到2018年的7.8萬億，互聯網消費金融放貸規模增幅近400倍。按2017年統計口徑中，銀行業占比12%為標準，剔除銀行業的互聯網貸款後，2017年、2018年互聯網消費金融放貸規模仍達到3.9、6.9萬億。



國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示，在發達國家中，80%以上成年人可從銀行獲得消費金融服務，而在我國這一水平僅為40%。“互聯網消費金融平台通過移動支付、大數據等技術，為我國數億‘信用白戶’建立數字信用，突破了傳統信貸模式的瓶頸，進而能夠提升整體的消費金融獲得率。”曾剛說。



近年來，消費已成為拉動我國經濟穩定增長的主引擎。《報告》指出，在面對經濟下行壓力下時，消費金融拉動內需、穩定增長的作用也愈發明顯。螞蟻金服研究院的數據表明，2018年，我國335個城市中，人均互聯網消費貸款越高的城市，人均網絡消費金額也越高，兩者相關係數為0.85。

