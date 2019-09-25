蔡政府大開選舉支票　吳敦義批變相買票

國民黨今天下午召開中常會，會後由發言人歐陽龍轉述開會狀況。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）針對蔡政府在選前大開選舉支票，中國國民黨主席吳敦義今日在中常會上指出，蔡政府選前提出許多政策，經費來源是全民負擔，希望國民黨“立院”黨團為人民看緊帳目，提高攻擊力道，批判蔡英文變相買票，還由人民買單。



國民黨今天下午召開中常會，由吳敦義親自主持，會後由發言人歐陽龍轉述開會狀況。



歐陽龍說，面對雙十節即將到來，吳敦義表示，希望政府一定要把“中華民國”高高舉起，讓“國旗”飄揚，蔡英文選的是“中華民國總統”，領的是“中華民國”的薪水，沒理由不讓青天白日滿地紅的“國旗”在“全國”飄揚，尤其是“總統府”，一定要“國旗”飄揚，吳呼籲蔡應該全力慶祝雙十。

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吳敦義在會中也指出，蔡英文在選前提出許多自以為利多的政策，不一定都有效，有效的國民黨也不會反對。舉印花稅來說，他十年前擔任“立委”時即曾表示，希望將來有機會廢除印花稅，他並未反對廢印花稅，國民黨反對的是蔡政府沒依照“中央”地方分權的立場，要廢地方稅收就應該予以補足，主張中央應補足因此短少的地方稅收。



吳敦義也提到，蔡政府有些政策還是不能治本，例如目前台灣觀光旅遊景氣很差，除了蔡政府對峙、僵持的兩岸政策，觀光旅遊的吸引力也逐漸減弱，遊覽車、飯店、飲食店等，生意都減少，不只是陸客少，觀光旅遊總數也不見成長。另外，失業率為三十四個月來最高，產業無薪假也相當嚴重，都造成很大壓力。



另外，吳敦義說，蔡英文現在已不敢提中共代理人法，立法動作似已暫緩，事實上，蔡英文就是天字第一號的中共代理人，蔡無論明獨或暗獨，都可能以獨引統，導致對岸武力統一。