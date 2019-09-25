陳淞山拋點子　柯應邀郭宋王組第三勢力

陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電／針對目前的政局，綠營出身的政治評論員、前陳水扁辦公室主任陳淞山在美麗島電子報發表文章認為，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲應該要主動出擊，力邀宋楚瑜、王金平，甚至是郭台銘，共同坐下來商談決定下一步的政治合作，為“第三勢力”的新組合與新形勢找出政治共識重新出發，來打一場真正可以推倒藍綠高牆的“執政大聯盟”新選戰。



陳淞山也提到，在鴻海創辦人郭台銘退出2020大選賽局之後，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲孤掌難鳴，有志難伸。台灣民眾黨的“立委”布局在欠缺母雞帶小雞效應下，席次不如理想，導致柯文哲的2024夢產生嚴重受阻與受傷的衝擊。



陳淞山指出，其實，郭台銘棄選2020後，柯文哲陣營就陷⼊了作繭自縛且進退兩難的混亂政治局面，想提出優質的區域與不分區“立委”名單，卻又左支右絀拿不出像樣的區域“立委”層次的提名人選。顯然，柯文哲的參選“立委”政治團隊就是倉促成軍且東拼西湊的“調色拼圖”布局，如何能夠擔當扮演關鍵少數“立委”席次的“國會”不過半“政治戰鬥群體”呢？又有何真正的政治能耐來推倒藍綠高牆呢？說穿了，這不僅只是“政治素人”的新生訓練團隊，簡直就是把政治當做“家家酒”兒戲來看待的“小孩⼦玩大車”政治把戲罷了。



陳淞山表示，所謂的“第三勢力”，除了在大選層級要有郭台銘、柯文哲、王金平與宋楚瑜等政治人物的可能結盟合作之外，在“立委”大選則要推出可以與藍綠對抗分量的像樣候選人，才是合格的“第三勢力”政治團隊。



陳淞山認為，柯文哲應該要主動出擊，力邀宋楚瑜、王金平，甚至是郭台銘，共同坐下來商談決定下一步的政治合作，為“第三勢力”的新組合與新形勢找出政治共識重新出發，來打一場真正可以推倒藍綠高牆的“執政大聯盟”新選戰。否則，2020的“總統”與“立委”選舉縱使台灣民眾黨可以跨過5％的政黨不分區“立委”得票門檻而拿到3至5席的“立委”席次，也只是讓親民黨繼續萎縮拿不到“立委”席次，既影響不了大局，也改變不了台灣藍綠惡⾾政治內耗的政治宿命。



陳淞山說，台灣“第三勢力”的政治發展機會與空間不會消失不見，重要的是有沒有足當大任的政治領袖願意拋棄個人私利來整合、創造大局？柯文哲與王金平既然都還想爭取親民黨這一張參選2020的政黨推薦門票，既然郭台銘與宋楚瑜都還不忘情於政治的發展與責任，那麼為什麼就不能坐下來好好談談，好好地為台灣找到新的政治發展路徑呢？這是絕地逢生發展“第三勢力”的政治絕佳機會，期待他們能以天下蒼生為己任，好好地合作並繼往開來吧。