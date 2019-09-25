龐微介紹聯歡活動“亮起來立起來動起來”

光明日報記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京9月25日電（記者 徐夢溪）聯歡活動指揮部聯歡演出部常務副部長龐微在“慶祝中華人民共和國成立70周年第二場集體採訪：群眾遊行和聯歡活動有關情況”記者會上表示，“亮起來”就是利用天安門廣場周圍建築，讓天安門廣場充分亮起來。“立起來”就是利用一些大型裝置配合主題表演、中心表演、煙花表演進行立體呈現。“動起來”就是幾萬名群眾通過歌曲聯動、隊形聯動、舞姿聯動和幾個表演區配合聯動，通過表演和煙花的聯動，使得整個廣場形成一個璀璨的流動長河



光明日報記者：此前我們了解到“亮起來”“立起來”“動起來”是貫穿這次聯歡活動的一個重要理念，請詳細介紹一下怎樣體現這個理念？



龐微：杜部長在8月29日國新辦組織的新聞發布會上提出了“亮起來”“動起來”“立起來”的聯歡活動重要理念。“亮起來”就是利用天安門廣場周圍建築，包括國家博物館、人民大會堂等的燈光布設，讓天安門廣場充分亮起來。“立起來”就是利用一些大型裝置配合主題表演、中心表演、煙花表演進行立體呈現，這裡，請允許我留一點懸念，希望大家當天晚上能夠看到非常驚奇、非常艶麗的精彩呈現。“動起來”就是幾萬名群眾通過歌曲聯動、隊形聯動、舞姿聯動和幾個表演區配合聯動，通過表演和煙花的聯動，使得整個廣場形成一個璀璨的流動長河。謝謝。

