亞行報告：交通和住房是亞洲城市持續繁榮的關鍵

中評社北京9月25日電／亞洲開發銀行（亞行）25日發布了《2019年亞洲發展展望更新》報告。該報告的專題章節指出，亞洲發展中國家需要制定有效、協調的土地和經濟規劃，建設高效的交通網絡和負擔得起的住房，滿足城市崛起的需求，使其持續推動經濟增長、促進就業。



亞行首席經濟學家澤田康幸表示：“亞洲城市一直是促進經濟增長、創造就業、實現創新的重要動力，但未來能否持續仍不確定。如果這些城市和相應各國期望繼續保持發展活力，就必須解決基礎設施薄弱、交通擁堵、住房資源緊張、教育和醫療保健服務滯後等問題。”



報告顯示，從1970年至2017年，亞洲發展中國家的城市居民數量增加了五倍，從3.75億增至18.4億。預計到2050年，城市人口將增至約30億，占該地區總人口的64%。城市面積也在不斷擴張，與周圍地區連接，形成城市群。



報告指出，要擁有一個有活力的就業市場，城市還需建設高效且負擔得起的公共交通網絡，包括多種出行方式，如火車、公共汽車、共享交通工具等。政府還應當確保提供足夠土地，建造價格合理的住宅、公共設施和公共交通網絡。此外，鑒於城鎮化的速度和城市集群的大趨勢，應出台長期的空間和經濟規劃，並在大都市區和地方政府之間做好協調工作。



（來源：人民網）



