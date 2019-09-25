媒體問張善政願當副手　韓國瑜淡定談市政

針對張善政表態願當副手一事，韓國瑜僅回應先談市政。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月25日電（記者 蔣繼平）外界關注中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的副手人選，擔任韓的“國政”顧問團總召、前“行政院”張善政鬆口願當副手一事，韓國瑜僅回應“先談市政”，事後也沒有再作回應。



韓國瑜25日下午和高雄市議會前往三個地點進行市政考察，分別前往鹽埕區的城市商旅真愛館頂樓觀景台視察愛情摩天輪招商基地、成功國小訪視雙語教育推動成果，最後才來到大順三路視察路平專案工程。



韓國瑜到場聆聽簡報十分鐘，起身查看大順陸橋拆除後現場施工情況，接著進行媒體聯訪。



針對安排市政考察，韓國瑜表示，其實本來共有一百多個亮點，只篩選十六個進行報告，並選了三個亮點出來跟議員一起來好好會勘瞭解，分別為教育、觀光、工程相關。



韓國瑜受訪時先談了1分鐘多的施政亮點，現場記者按耐不住，不等韓國瑜最後一句話講完，立刻拋出第二個問題詢問有關“張善政表態能替韓國瑜加分願當副手”來問韓的意見，韓則淡定回應記者“我們先談市政”。



韓國瑜接著說，市議會未來有安排類似的市政探勘考察，市府一定會盡力配合，讓市民朋友了解市府團隊在做什麼，未來能夠達成什麼目標。韓國瑜回答完後，就直接離開受訪現場，搭上座車離開。