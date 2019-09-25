北京大興國際機場正式通航　66家航司欲入駐

中評社北京9月25日電／自9月25日16點22分起，中國南方航空公司的空客A380、中國東方航空公司的空客A350、中國國際航空公司的波音747－8、中國聯合航空公司的波音737－800、北京首都航空公司的空客A330－200、河北航空公司的波音737－800、廈門航空公司的波音787－9，7架大型客機依次從北京大興國際機場起飛，分別前往廣州、上海、成都、延安、杭州、福州、廈門，北京大興國際機場正式通航！



截至目前，共有66家航空公司意向入駐北京大興機場，其中20家境內航空公司、46家港澳台地區及外國航空公司，各航空公司航班時刻陸續獲批。2019年冬春航季，北京大興機場預計開通116條航線，其中國內航線101條，國際航線15條；覆蓋全球112個航點，包括國內航點97個，國際航點15個。預計到2022年，機場旅客吞吐量將達到4500萬人次，國際航班占比20%；到2025年，旅客吞吐量將達到7200萬人次，國際航班占比有望達到30%。



據了解，北京大興機場民航部分投資達1167億元，帶動交通等市政配套投資達3000多億元，總投資達到了4500億。未來，北京大興機場與北京首都機場將共同打造世界首座擁有雙國際樞紐的城市，兩場年旅客吞吐量將突破2.5億人次，帶動人流、物流、資金流、信息流等生產要素高效聚集，激活150平方公里的臨空經濟區，服務北京四個中心和雄安新區建設，為京津冀區域協調發展提供新動力。



據介紹，北京大興國際機場位於北京市大興區和河北省廊坊市廣陽區之間，與天安門直線距離為46公里，是目前全球建設規模最大的新建機場，機場本期紅線內總用地約27平方公里，遠期規劃占地面積45平方公里，並且在北京和河北規劃了共150平方公里的臨空經濟區。機場規劃四縱兩橫6條民用跑道，本期建設三縱一橫四條跑道、268個停機位。機場建成了“五縱兩橫”的交通網絡，1小時通達京津冀。本期共建設各類用房450萬平方米，其中，航站樓綜合體建築140萬平方米，直接用於航空服務的核心區面積70萬平米，可停靠飛機的指廊展開長度超過4000米。

