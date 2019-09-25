恭王府國慶假期實行全網售票　每天有限額

中評社北京9月25日電／“一座恭王府，半部清代史”。恭王府博物館近日宣布， 2019年國慶假期，恭王府博物館將取消現場售票窗口，實行全網售票，每天售票限額3.2萬張，提前10天預售。



恭王府博物館地處什刹海地區，地理位置十分重要。同時也是全國重點文物保護單位，國家5A級景區，國家一級博物館，每年約接待400萬遊客。特別是剛剛過去的暑期，恭王府兩個月內接待了140萬觀眾，同比往年增加了 25%，日均接待量3萬餘人次，最高時達到4.5萬人次，一度達到或超過景區最大觀眾承載量，給古建安全和觀眾安全造成了極大壓力和隱患。為最大限度地保護古建安全和遊客安全，改善參觀秩序，提升觀眾參觀體驗和舒適度，在經過前期充分調研和論證，與什刹海街道、西城公安、交通等多部門溝通協調，恭王府博物館決定在2019年國慶期間實行全網售票及限流措施。



2019年國慶假期，10月2日至10 月7日恭王府博物館將取消現場售票窗口，實行全網售票，每天售票限額3.2萬張，提前10天預售。觀眾可通過恭王府網站（ http：／／www.pgm.org.cn） 或關注“恭王府”微信公眾號實名制購買，屆時可憑身份證安檢入園。同時，為配合中華人民共和國成立70周年重大慶祝活動，恭王府博物館將於9月30日至10月1日實行閉館。



國慶期間，恭王府還將全面升級安保措施，增加安保力量，增設應急出口，設置導流杆和指示牌，在恭王府周邊的前海西街北口、三座橋胡同南口、定阜街和柳商街路口、氈子胡同4個重點區域分別設置購票二維碼和提示標誌，並安排工作人員現場協助觀眾電子購票及疏導工作，加強人流較大節點和重點部位控制；增開花園西門（6號門）作為出口，引導觀眾向外疏散；120救護車設置在前廣場東側，全天候為觀眾提供應急醫療服務。



（來源：人民網）