高師大舉辦孔子像揭幕釋奠敬師活動

高師大今舉辦孔子銅像揭幕釋奠典禮暨敬師 中評社高雄9月25日電（作者 柯芷吟）教師節將至，高雄師範大學於今日（25）舉辦孔子像揭幕釋奠典禮暨敬師活動。今年的教師節敬師活動意義不凡，特別著重於孔子像的揭幕釋奠典禮。校園中原本的孔子像位置較隱密，在校友卓永嘉董事長贊助大理石基座及校友黃澤華藝術家由視設系教授姚村雄指導下，加入新穎視覺設計，讓孔子像的色澤從原本的磚紅色美化成古銅色，其基座高度也升高了3米，更加明顯、莊嚴，彰顯高師大“學高為師，身正為範”為師為範之校風。



校長吳連賞致詞表示，感謝二位校友的贊助整修及歷任校長對於孔子像的尊崇維護，才有今天的揭幕釋奠儀式。此外，也特別提到，儒家思想與道德操守是中華文化與台灣文化的精髓，全世界華人社會中，發揚及實踐最澈底的地方應該就是台灣，台灣文化最大特色即是：水、節、中、庸、孝、和。這些都是源自於孔子的儒家思想。



釋奠典禮在孔子像揭幕後舉行，由正獻官吳連賞校長代表致敬，唐硯漁教務長、方德隆學務長、蔡俊賢總務長等擔任陪祭官，校內多位主管及本校新南向計劃來自印尼培民中學的24位師生受邀觀禮，加上近40位妙善幼稚園及旗津國小的小朋友到場，讓典禮場面莊嚴中更添溫馨熱絡。



接續敬師活動邀請“財團法人福智文教基金會附設高雄市妙善幼兒園”15位小朋友為現場師生朗誦【禮記】之《禮運.大同與小康篇》，博得滿堂采。郭頂順主任所帶領“高雄市旗津國小”小朋友演繹“讀書樂”，也獲如雷掌聲。最後再由高師大的宏遠社會服務社、原住民族文化社及古箏社李子芸研究生等，帶來熱情活力又別具特色的舞蹈以及悠揚的古箏名曲，全場活動完全體現了“敬師、愛師”及“尊師重道”的真諦。



