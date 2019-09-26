國之重器！台胞以三峽大壩為榮

湖北參訪團在截流紀念園合影留念。（中評社 沈而枕攝） 中評社宜昌9月26日電（記者 沈而忱）25日，全國台聯國慶70周年湖北參訪團一行來到“世界水電名城”宜昌，探訪舉世矚目的三峽大壩。



昨日宜昌氣溫舒適，微風輕拂，一改前日的炎熱。參訪團在三峽大壩旅遊區的入口認真聽導游介紹了壩區的整體構造，並不時提出問題。隨後，參訪團一行乘坐景區觀光電瓶車，來到觀賞三峽工程景觀的最佳位置壇子嶺。壇子嶺因其頂端觀景台形似一個倒扣的壇子而得名，主要有模型展示廳、萬年江底石、大江截流石、三峽壩址基石等景觀組成，其間還貫穿著噴泉，可謂是“剛中帶柔，靜中有動”。



在游覽完壇子嶺之後，參訪團還參觀了185觀景點及截流紀念園等地。站在185觀景平台上向下俯看，就如同身臨壩頂，可以感受到大壩的高度；而截流紀念園地處大壩下游，故而成為了與三峽大壩全景留念的絕佳場所，參訪團成員也在此合影留念。



為慶祝中華人民共和國成立七十周年，三峽景區內五星紅旗迎風飄揚。隨風招展的五星紅旗加上國之重器三峽大壩，讓人熱血澎湃，湧起拳拳愛國之意。到訪的台胞紛紛竪起大拇指，讚揚祖國建設的偉大成就。有台胞對中評社記者表示，曾經在電視上看到過三峽大壩，今天親自感受了這份雄偉，從心底裡引以為榮。“我們台胞也希望中華民族越來越強盛。”她對中評社記者說。

