向郭董要500萬？張善政幕僚：錢捐基金會

張善政。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）針對媒體人黃光芹在臉書上爆料稱，去年12月張善政以成立智庫為名義，向鴻海集團創辦人郭台銘開口要了新台幣500萬元。張善政辦公室對此回應表示，黃光芹所言並非事實，不但數額不對，該筆捐款完全用於張善政於3月成立的“善科教育基金會”，和張善政在中國國民黨2020參選人韓國瑜的“國政”顧問團擔任總召集人，完全無關。



黃光芹在臉書上提到，2018年12月，張善政在前高雄縣長楊秋興陪同下與郭台銘會面，並以成立智庫為名義，開口要了500萬元，由於當時張善政有意參選2020，郭台銘還義氣相挺表示“以後選“總統”的錢，我出！”未料，張善政選2020一事無疾而終，甚至倒戈韓國瑜，還成為韓的“國政”顧問團總召。



張善政辦公室指出，去年12月，張善政曾與郭台銘會面，張善政提到自己有意成立基金會，加強推廣科技，如程式教育等，基金會之創設基金500萬元由張善政個人負擔，郭台銘董事長也隨即表示願意捐款，支持基金會的運作。



隨後張善政辦公室積極籌備“善科教育基金會”成立事宜。今年1月，張善政辦公室詢問郭台銘方面是否要指派董事、以及列為捐助人，郭台銘方面表達完全尊重張善政，不指派董事、也不列捐助人，由郭個人名義捐贈。



今年3月底，張善政辦公室開設“善科教育基金會籌備處”銀行帳戶。4月1日立即收到郭台銘的捐款。因此，該筆捐款完全用於“善科教育基金會”的運作，不涉及2020選舉。



張善政辦公室表示，郭台銘是4月17日表態參加國民黨2020初選，韓國瑜直到4月30日才確定願意被納入初選民調。這段期間，張善政仍未放棄投入大選的準備，也並沒有特別偏向支持哪位候選人。



張善政辦公室強調，張善政評估政局後，8月決定放棄參選，並願意協助由國民黨初選勝出的韓國瑜市長，提出有利於台灣下一步發展的政見，8 月17日宣布成立顧問團，並擔任總召集人，所以，郭台銘捐款協助善科教育基金會的運作，和張善政在韓國瑜的“國政”顧問團擔任總召集人，完全無關。



張善政辦公室指出，張善政感謝郭台銘董事長慷慨解囊，捐款協助“善科教育基金會”的成立相關事宜，共同加強推廣科技。盼外界不要再用不實的傳聞，扭曲郭台銘愛台灣的用心和善意。